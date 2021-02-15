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HaberlerOtomobilOpel yeni marka kimliğini tanıttı - haberler
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'Her iki Opel'den biri SUV olacak'

Opel, yeni kurumsal kimliği ile yeni tasarım dilini tanıttı. Alman markanın yeni kurumsal kimliğinin ilk örneği makyajlı Crossland modeli oldu. Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, "Müşterilerimiz 2021’den itibaren daha modern bir Alman markası ile karşılaşıyor olacak" dedi. Girgin, yıl içinde Mokka ve makyajlı Grandland'i Türkiye'ye getireceklerini bildirerek, "Satacağımız her iki araçtan birinin SUV segmentinden olmasını hedefliyoruz" dedi. Döviz kurlarındaki düşüşün sektördeki etkisini de değerlendiren Girgin, "Kurdaki düşüşün fiyatlara yansıması kaçınılmazdır. Fakat, bu yansıma kur seviyesini bire bir fiyatlarda görmek şeklinde değil, güçlü finansman seçenekleri ile otomobile ulaşım imkanını artırmak şeklinde de olabilir" ifadesini kullandı

Opel yeni marka kimliğini tanıttı - haberler

PSA bünyesindeki markalardan Opel, modellerinde kullandığı yeni tasarım dilini ve yeni kurumsal kimliğini tanıttı. Yapılan açıklamaya göre, Alman marka sade, yalın ve modern bir marka kimliğine geçiş yapıyor.

Markanın yeni kimliğinin yollardaki ilk temsilcisinin ise makyajlı Crossland olduğu kaydedildi. Modelde yer verilen 'Vizör' ve 'Pure Panel' öğelerin markanın yeni kimliğini temsil ettiği açıklandı.

Buna göre, marka kimliğinde daha keskin logo, yazı tipinde daha yalın karakterler ve sarı renk ön plana çıkıyor. Opel markadaki bu yenilenmeyi, bir marka detoksu uygulaması olarak tanımlıyor. Pure Panel kokpitin ise, abartılı teknolojik arayüzler ve karmaşık butonlardan uzak, sürücü odaklı ve sadeleştirilmiş bir kokpit tasarımı anlamına geldiği belirtildi.

'HEDEF 6'INCI OLMAK'

Opel’in yeni kurumsal kimliğini ve bunun ilk örneği olan yeni Crossland’i değerlendiren Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, "Hayatlarımızı sadeleştirdiğimiz ve özümüze döndüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Opel olarak biz de özümüze dönüp daha saf ve yalın bir marka oluyoruz, tamamen yenileniyoruz. Müşterilerimiz 2021’den itibaren daha modern bir Alman markası ile karşılaşıyor olacak. Türkiye’de satacağımız her iki araçtan birinin SUV segmentinden olmasını hedefliyoruz. 2021'de marka sıralamasını altıncı olarak tamamlamayı planlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Girgin, yıl içinde markanın elektrikli modellerini Türkiye'de satışa sunacaklarını da belirterek, Haziran ayında yeni Mokka ve Ekim ayında ise makyajlı Grandland'i Türkiye'ye getireceklerini duyurdu.

Opel'in dizel motor seçeneklerini önümüzdeki yıllarda sunmaya devam edeceğini de bildiren Girgin, gelecekte dizel motorlardan mild-hibrit motorlara geçiş olacağını, fakat bu geçişin yumuşak olacağını vurguladı.

'KURDAKİ DÜŞÜŞÜN FİYATLARA YANSIMASI KAÇINILMAZ'

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, döviz kurlarındaki düşüşün otomobil fiyatları üzerindeki etkisi hakkında da konuştu. Girgin, "Döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansıması kaçınılmazdır. Fakat bu yansıma kur seviyesini bire bir fiyatlarda görmek şeklinde değil, güçlü finansman seçenekleri ile otomobile ulaşım imkanını artırmak şeklinde de olabilir. Sektörde yaşanacak ani fiyat düşüşleri daha önceden araç almış tüketicide küskünlük yaratabilir" dedi.

Küresel otomotiv üretiminde yaşanan çip sıkıntısına da değinen Girgin, "Yılın ikinci çeyreğinde çip tedarik etkisini göreceğimizi düşünüyoruz, PSA özel bir tedarik zinciri kurdu. Üretim planında şuan için bir sorun yok. Kriz uzarsa sıkıntı yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

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