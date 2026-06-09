Yapay zeka alanında son yılların en dikkat çeken şirketlerinden OpenAI'nin halka arz için ilk resmi adımı attığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. ChatGPT ile dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaşan şirketin, SEC'e gizli başvuruda bulunduğu belirtilirken, olası halka arzın zamanlaması ve yatırım koşulları teknoloji yatırımcılarının odağına yerleşti. OpenAI'nin borsaya açılması halinde bunun, son yılların en büyük teknoloji halka arzlarından biri olması bekleniyor. Detaylar haberimizde...