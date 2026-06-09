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        Haberler Bilgi Ekonomi OpenAI halka arz ne zaman? OpenAI hisse nasıl alınır? Yapay zeka devi OpenAI halka arz mı oluyor?

        OpenAI halka arz mı olacak? OpenAI halka arz ne zaman? OpenAI hisse nasıl alınır?

        ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin halka arz hazırlıklarına başladığı yönündeki iddialar teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. ABD merkezli yapay zeka şirketinin, olası bir borsa süreci kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli taslak kayıt beyanı sunduğu öne sürülürken, yatırımcıların gündeminde "OpenAI halka arz ne zaman?" ve "OpenAI hissesi nasıl alınır?" soruları yer almaya başladı. Yapay zeka sektörünün en değerli şirketlerinden biri olarak gösterilen OpenAI'nin atacağı adımlar merakla takip ediliyor. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Yapay zeka alanında son yılların en dikkat çeken şirketlerinden OpenAI'nin halka arz için ilk resmi adımı attığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. ChatGPT ile dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaşan şirketin, SEC'e gizli başvuruda bulunduğu belirtilirken, olası halka arzın zamanlaması ve yatırım koşulları teknoloji yatırımcılarının odağına yerleşti. OpenAI'nin borsaya açılması halinde bunun, son yılların en büyük teknoloji halka arzlarından biri olması bekleniyor. Detaylar haberimizde...

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        GİZLİ BAŞVURU

        ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, olası halka arz süreci için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu duyurdu.

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        OPENAI HALKA ARZ MI OLUYOR?

        Şirketten yapılan açıklamada, "S-1 Formu" olarak bilinen taslak kayıt beyanının SEC'e gizli olarak sunulduğu bildirildi.

        Açıklamada, "Bunun kamuoyuna sızmasını beklediğimiz için şimdiden duyuruyoruz." ifadeleri yer aldı.

        Halka arzın zamanlamasına ilişkin henüz bir karar verilmediği belirtilen açıklamada, özel şirket olarak yürütülmesinin daha kolay olabileceği bazı planlar nedeniyle sürecin zaman alabileceği kaydedildi.

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        Açıklamada, bunun "karmaşık bir ödünleşim" süreci olduğu vurgulanarak, söz konusu başvurunun, şirketin en doğru seçenek olarak değerlendirmesi halinde daha erken halka açılmasına imkan sağlayacağı ifade edildi.

        Yapay zeka şirketlerinden Anthropic de geçen hafta olası halka arz süreci kapsamında SEC'e taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu açıklamıştı.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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