OpenAI'den 4 milyar dolarlık AI hamlesi

Open AI, kurumsal yapay zeka çalışmalarını desteklemek amacıyla 4 milyar dolardan fazla başlangıç yatırımıyla yeni bir şirket kurduğunu ve bu birimi hızla büyütmek için yapay zeka danışmanlık firması Tomoro’yu satın alacağını açıkladı.

İlk modellerinin tüketiciler arasında büyük ilgi görmesinin ardından OpenAI, kurumsal sözleşmeler imzalamak ve yapay zekasının geniş çaplı kullanılacağı iş dünyasında güçlü bir varlık oluşturmak için agresif bir strateji izliyordu.

Çoğunluk hissesi ve kontrolü OpenAI’de olacak girişim, rakip Anthropic’in Claude model ailesiyle kurumsal yapay zeka alanında önemli başarı elde ettiği ve şirketler arasında hızla yaygınlaştığı bir dönemde hayata geçiriliyor.

“OpenAI Deployment Company” adlı yeni şirket, ChatGPT geliştiricisinin ileri düzey yapay zeka uygulamalarında uzman mühendisleri kurumlara entegre etmesine yardımcı olacak. Bu mühendisler, şirketlerin farklı ekipleriyle yakın çalışarak yapay zekanın en büyük etkiyi yaratabileceği alanları belirleyecek.

150 DENEYİMLİ YAPAY ZEKA MÜHENDİSİ YENİ BİRİME KATILACAK

Kurumsal yapay zeka çözümlerinin uygulanmasına destek veren danışmanlık şirketi Tomoro’nun satın alınmasıyla birlikte yaklaşık 150 deneyimli yapay zeka mühendisi ve “uygulama uzmanı” ilk günden itibaren yeni birime katılacak.

Tomoro, 2023 yılında OpenAI iş birliğiyle kuruldu. Şirketin internet sitesine göre müşterileri arasında Mattel, Red Bull, Tesco ve Virgin Atlantic gibi şirketler bulunuyor.

Reuters, geçen hafta OpenAI ve Anthropic’in özel sermaye şirketleriyle ayrı ayrı kurduğu ortak girişimlerin, şirketlere yapay zeka uygulamalarında destek veren hizmet firmalarını satın almak için görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti.

OpenAI, yeni dağıtım biriminin OpenAI ile 19 firma arasında uzun vadeli taahhüt içeren bir ortaklık olduğunu açıkladı. Ortaklığa TPG liderlik ederken, Advent, Bain Capital ve Brookfield kurucu ortak liderler arasında yer alıyor.

