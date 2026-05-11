OpenAI'den 4 milyar dolarlık AI hamlesi

        OpenAI, kurumsal yapay zeka alanındaki büyümesini hızlandırmak amacıyla 4 milyar dolarlık yeni şirket kurarken, AI danışmanlık firması Tomoro'yu satın alma kararı aldı. Yeni yapılanma kapsamında yaklaşık 150 yapay zeka mühendisi ve uzmanı da OpenAI bünyesine katılacak

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 17:35 Güncelleme:
        Open AI, kurumsal yapay zeka çalışmalarını desteklemek amacıyla 4 milyar dolardan fazla başlangıç yatırımıyla yeni bir şirket kurduğunu ve bu birimi hızla büyütmek için yapay zeka danışmanlık firması Tomoro’yu satın alacağını açıkladı.

        İlk modellerinin tüketiciler arasında büyük ilgi görmesinin ardından OpenAI, kurumsal sözleşmeler imzalamak ve yapay zekasının geniş çaplı kullanılacağı iş dünyasında güçlü bir varlık oluşturmak için agresif bir strateji izliyordu.

        Çoğunluk hissesi ve kontrolü OpenAI’de olacak girişim, rakip Anthropic’in Claude model ailesiyle kurumsal yapay zeka alanında önemli başarı elde ettiği ve şirketler arasında hızla yaygınlaştığı bir dönemde hayata geçiriliyor.

        “OpenAI Deployment Company” adlı yeni şirket, ChatGPT geliştiricisinin ileri düzey yapay zeka uygulamalarında uzman mühendisleri kurumlara entegre etmesine yardımcı olacak. Bu mühendisler, şirketlerin farklı ekipleriyle yakın çalışarak yapay zekanın en büyük etkiyi yaratabileceği alanları belirleyecek.

        150 DENEYİMLİ YAPAY ZEKA MÜHENDİSİ YENİ BİRİME KATILACAK

        Kurumsal yapay zeka çözümlerinin uygulanmasına destek veren danışmanlık şirketi Tomoro’nun satın alınmasıyla birlikte yaklaşık 150 deneyimli yapay zeka mühendisi ve “uygulama uzmanı” ilk günden itibaren yeni birime katılacak.

        Tomoro, 2023 yılında OpenAI iş birliğiyle kuruldu. Şirketin internet sitesine göre müşterileri arasında Mattel, Red Bull, Tesco ve Virgin Atlantic gibi şirketler bulunuyor.

        Reuters, geçen hafta OpenAI ve Anthropic’in özel sermaye şirketleriyle ayrı ayrı kurduğu ortak girişimlerin, şirketlere yapay zeka uygulamalarında destek veren hizmet firmalarını satın almak için görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti.

        OpenAI, yeni dağıtım biriminin OpenAI ile 19 firma arasında uzun vadeli taahhüt içeren bir ortaklık olduğunu açıkladı. Ortaklığa TPG liderlik ederken, Advent, Bain Capital ve Brookfield kurucu ortak liderler arasında yer alıyor.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Özel jet tepkisi
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray'dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
