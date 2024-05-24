Opera ve Bale Festivali Haziran'da AKM'de

UÇAN HOLLANDALI- PRÖMİYER- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

1 HAZİRAN- 20.30- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Bestesi ve librettosu ünlü Alman besteci Richard Wagner’e ait ‘Uçan Hollandalı’ operası uzun bir aradan sonra 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’nde yeniden sahnelenecek. Flaman kültüründe ve gemiciler arasında dilden dile dünyaya yayılarak bir efsaneye dönüşen, birçok edebiyat türüne, sanat eserine, halk türkülerine, şarkılara, seremonilere konu olan, aynı adlı efsaneden ismini alan ‘Uçan Hollandalı’ operası, denizlerin ruhu sayılan bir denizci ile gemisinin hikayesini konu alıyor. ‘Uçan Hollandalı’, 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında 1 Haziran Cumartesi saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek.

REKLAM KAPILARIN DIŞINDA- İSTANBUL DEVLET TİYATROSU 1 HAZİRAN- 20.00- 2 HAZİRAN- 15.00- AKM TİYATRO SALONU İstanbul Devlet Tiyatrosu, 1 ve 2 Haziran tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda Wolfgang Borchert'in eseri ‘Kapıların Dışında’yı sahneleyecek. Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Rus cephesinden sakat bir bacakla ve paramparça bir zihinle geri dönen Alman asker Beckmann’ın hikayesini anlatıyor. Beckmann, geçmişini ve kentinin değişimini sorguluyor. Oyuncu kadrosunda, Can Yılmaz, Onur Camcı, Laizer Tuinman ve Çiçek Üstün’ün yer aldığı ‘Kapıların Dışında’ oyunu, 1 ve 2 Haziran tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda seyirci ile buluşacak.

REKLAM GÜLDİYAR TANRIDAĞLI- İSTANBUL STRINGS DİZİ MÜZİKLERİ KONSERİ 4 HAZİRAN- 20.30- AKM TİYATRO SALONU ‘Yalı Çapkını’, ‘Şahane Hayatım’, ‘Baba’ gibi sevilen dizilerin bestecisi Güldiyar Tanrıdağlı'nın İstanbul Strings Orkestrası eşliğinde gerçekleştireceği dizi müzikleri konseri, 4 Haziran saat 20.30'da AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşacak. ZORBA- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ 5 HAZİRAN- 20.30- 6 HAZİRAN- 20.30- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında 5 ve 6 Haziran tarihlerinde saat 20.30'da Türk Telekom Opera Salonunda ‘Zorba’ eserini sahneleyecek. Eserde, küçük bir Yunan kasabasına gelen Amerikalı John'un, güzel dul Marina'ya olan aşkı ve köyün gelenekleri arasındaki çatışması konu alınıyor. Marina, köyün geleneklerine meydan okuyarak John'a karşılık verirken, aşıklar köylülerin tepkisiyle karşılaşıyorlar. REKLAM MEŞK AKŞAMI- İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA TOPLULUĞU

5 HAZİRAN- 19.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, ‘Meşk Akşamı’ konseri 5 Haziran'da AKM Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek. Konserde, Hüseyni makamında eserler seslendirilecek ve dört solist sahne alacak. ANADOLU ATEŞİ DANS OKULU GÖSTERİSİ 6 HAZİRAN- 20.00- 8 HAZİRAN- 20.00- AKM TİYATRO SALONU Anadolu Ateşi ‘Dans Okulu Gösterisi’, 6 ve 8 Haziran saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonunda seyirciyle buluşuyor. Gösteride, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğinden esinlenen koreografi ve farklı dans türlerini içeren bir performans sunulacak.

REKLAM NAĞMEKAR- İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU 6 HAZİRAN- 19.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON Elif İnce ve Merve Ceren Tağayer’in solist olarak yer aldığı, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun ‘Nağmekar’ konseri, Ferruh Yarkın yönetiminde, 6 Haziran saat 19.00’da AKM Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek. MADAME BUTTERFLY- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ 8 HAZİRAN- 20.30- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında ‘Madame Butterfly’ eseri 8 Haziran saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek. Giacomo Puccini'nin ünlü eseri, Japon motiflerinin yer aldığı zengin dekor ve kostümlerle görsel bir şölene dönüşecek. Cio Cio San ile Amerikan Subayı Pinkerton'un aşkını anlatan eserde, aşkın reddediliş, umutsuzluk, acı ve gurur ile yok olma sürecini vurguluyor.

REKLAM TÜRKAN ŞORAY’IN SONSUZ SENFONİSİ 10 HAZİRAN- 20.00- AKM TİYATRO SALONU Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray, unutulmaz anılarını sahneye taşıyor. 10 Haziran'da AKM Tiyatro Salonunda saat 20.00'de gerçekleşecek olan gösteride, Türkan Şoray'ın eşsiz kariyerinden ilham alınarak hazırlanan programa, senfonik bir orkestra da eşlik edecek. Sahnede, ‘Mavi Eşarp'ın melankolik hüznü, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım'ın dokunaklı aşkı, Dila Hanım'ın güçlü duruşu ve daha pek çok anı, Türkan Şoray'ın eşsiz anlatımıyla tekrar hayat bulacak.

URFA İLAHİLERİ- TASAVVUF İRFAN VE MEYDAN MEŞKLERİ TOPLULUĞU 10 HAZİRAN- 19.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON REKLAM Urfa İlahileri konseri 10 Haziran saat 19.00'da AKM Çok Amaçlı Salonda Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından yorumlanacak. Dini kültürümüzün en yaygın formlarından biri olan ilahiler, Allah sevgisini ve peygamber muhabbetini yüzyıllar boyunca dilden dile aktarmıştır. Coğrafyalara göre çeşitlenen ve geniş bir külliyat oluşturan ilahiler, sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş’ün üstlendiği konserde icra edilecek.

CARMINA BURANA- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ 11 HAZİRAN- 20.30- 12 HAZİRAN- 20.30- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Bayern Kütüphanesi'nde bulunan 11, 12 ve 13. yüzyıldan kalan metinlerden esinlenerek Carl Orff tarafından bestelenen ‘Carmina Burana'yı sahneyecek. 11 ve 12 Haziran'da Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek eser, Latince metinlerle doğayı ve aşkı anlatırken, Orta Çağ Avrupa'sının kültürel ve sosyal yaşamını yansıtıyor. Carmina Burana, prodüksiyon, solistler, orkestra, koro, bale ve modern dansın birleşimiyle görsel bir şölene dönüşecek.

MUZAFFER SARISÖZEN’İ ANMA KONSERİ- BİZİM ELLER- İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU 13 HAZİRAN- 20.00- AKM TİYATRO SALONU REKLAM İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Muzaffer Sarısözen’i Anma Konseri ‘Bizim Eller’, 13 Haziran saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek. 1931 yılında A. Kutsi Tecer ile birlikte Sivas Halk Şairleri Bayramı'nı gerçekleştirmiş ve 1937-1953 yılları arasında yaklaşık 10.000 türkü ve 10 kadar halk çalgısını derleyen Sarısözen, 1940 yılında Ankara Radyosu'nda Yurttan Sesler Korosu’nu kurmuş ve yönetmiş, 1953'te İzmir, 1954'te ise İstanbul Yurttan Sesler topluluklarını kurarak Türk Halk Müziği'ne büyük katkılarda bulundu. Muzaffer Sarısözen’i Anma konserinde TRT Radyo sanatçıları Hüsamettin Subaşı, Soner Özbilen, Kubilay Dökmetaş, İbrahim Can, Nursaç Doğanışık ve Elvan Sevim'in yanı sıra Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı, sanatçılar Serkan Çağrı ve Züleyha Ortak solist olarak sahne alacaklar. Dr. Süleyman Şenel ise Onur Konuğu olarak programa katılacak. Konserin şefliğini Uğur Kaya üstlenecek.

REKLAM SAZLARIN RENGİ LONGALAR VE SİRTOLAR- İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU 14 HAZİRAN- 19.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON Sanat Yönetmeni Ferruh Yardın yönetimindeki İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, ‘Sazların Rengi- Longalar ve Sırtolar’ konseri 14 Haziran saat 19.00'da AKM Çok Amaçlı Salonda müzikseverler ile buluşacak. LEVENT YÜKSEL- 30. YIL SENFONİK KONSER 27 HAZİRAN- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU 1993 yılında hepimizin hayatına dokunan ‘Med Cezir’ albümü ile solistlik kariyerine zirvede başlayan Levent Yüksel, 30. yıl dönümü için senfonik bir şölen ile AKM Türk Telekom Opera Salonunda 27 Haziran saat 20:00’de hayranlarının karşısına çıkacak. Levent Yüksel, 30. Yıl Senfonik Konserinde tüm albümlerinden özenle seçilmiş, en sevilen şarkılarını senfonik orkestra eşliğinde seslendirecek.