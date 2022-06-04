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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Operasyon için tüm hazırlıklar tamam
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Suriye sınırından geçiş yapan birlikler Ankara'dan gelecek emri bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız" sözlerinin ardından sınırdaki hareketlilik hızlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askeri birimler ile polis harekat timlerinin Tel Rıfat bölgesinde yapacağı operasyonlar için geri sayım başladı. Bugün bir grup özel harekat timi Kilis'ten bölgeye geçiş yaptı. Planlamalar son aşamasına geldi. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek 'başla' emrine çevrildi. Sıcak gelişmeleri bölgeden izleyen Habertürk TV, Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

Son dakika: Operasyon için tüm hazırlıklar tamam
HABERTURK.COM

AK Parti'nin Ankara-Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu harekatlarla darmadağın ettik. Güvenlik hattının eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" sözlerinin ardından Suriye sınırında hareketlilik hızlandı.

İLK ÖZEL HAREKAT TİMİ KİLİS'TEN GİRİŞ YAPTI

Gelişmeleri bölgede izleyen Habertürk TV, Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine göre Kilis hattından Suriye'ye güvenlik birimlerinin geçişleri hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Tel Rıfat ve Münbiç operasyonlarına dair açıklamalarının ardından Türkiye'nin farklı illerinden özel harekat polisleri bölgeye intikal etti.

TEL RIFAT'TA ALTI FARKLI BÖLGEDE KONUŞLANACAK

Özel harekat polislerinden ilk ekip Öncüpınar sınır kapısından bölgeye giriş yaparken, yarın sabahtan itibaren Tel Rıfat bölgesinin 6 farklı noktasında konuşlanacak.

HAREKAT İÇİN YAPILAN PLANLAMA SON AŞAMASINDA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlık birlikler ile polis özel harekat timleri şu anda sahada eşleştirme projeksiyonunu gerçekleştirdi. Hangi bölgelerden polis harekat hangi bölgelerden asker gireceğine dair planlar son aşamasına geldi.

GÖZLER ANKARA'DAN GELECEK 'BAŞLA' EMRİNDE

Bölgedeki güvenlik güçleri son hazırlıklar tamamlandıktan sonra operasyonun başlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek emirle birlikte harekat başlayacak.

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