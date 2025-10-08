İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında aralarında şarkıcı ve oyuncuların da bulunduğu çok sayıda ismin kan örnekleri alınacak. O ünlüler arasında bulunan İrem Derici de İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İrem Derici, bugün evlilik yolunda ilk adımı atacaktı. Derici, uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile sözlenecekti.

Çift, dün gece saatlerinde bu pozu vermişti.

Konuyla ilgili ünlü şarkıcının avukatı Ayşegül Mermer yazılı bir açıklama yayınladı. Mermer; "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.