HABERTURK.COM

Çinli OPPO, A Serisi'nin yeni modeli OPPO A55'i Türkiye'de 3.499 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sundu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre OPPO A55, 'Ultra Net Kamera, Ultra Uzun Soluklu Güç' sloganıyla kullanıcılarına çok yönlü deneyim sunan bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor.

OPPO A55, Gökkuşağı Mavisi ve Işıltılı Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

50 MP YAPAY ZEKA KAMERASI

OPPO A55, 50MP yapay zeka kamerası, 2MP bokeh kamera ve 2MP makro kamera olmak üzere üçlü kamera düzeneğiyle geliyor. Piksel gruplama teknolojisiyle dinamik sonuçlar veren 50MP yapay zeka kamera, varsayılan olarak 50MP çekim yapmak yerine, daha parlak fotoğraflar sunmak ve depolama alanından tasarruf etmek adına, fotoğrafların 12,5MP çözünürlükte kaydedilmesini sağlıyor. OPPO A55'in 2MP bokeh kamerası hassas portre çekimleri yaparken geceleri de Backlight HDR özelliğiyle arka plan ayrıntılarını koruyor ve fotoğrafların net çekilmesini sağlıyor. Gece Modu ise loş ortamlarda pozlamanın ayarlanmasına imkan tanıyor. Arka kameradaki Gece Modu filtreleri, çarpıcı gece sahneleri oluşturan daha belirgin görüntüler yakalıyor. Filtreler, etki sağlamak için görüntüleri aydınlatarak renkleri ortaya çıkarıyor.

Öndeki 16MP selfie kamerası, Yapay Zeka Güzelleştirme Modu sayesinde doğal güzellikte selfie'ler çekmek için geliştirildi. Arka kamerada da bulunan bu özellik, ciltteki ayrıntıları korurken, aydınlatma koşullarına, yaşa ve hatta cinsiyete göre kullanıcının cilt tonuna ve ten rengine özel rötuşlar yapabiliyor. Daha fazlasını sunmak için OPPO A55, çok çeşitli yüz şekillerinin konturunu optimize edebiliyor. OPPO A55'in ek kamera yetenekleri, göz kamaştırıcı renk, fotoğraf filtreleri ve fotoğraf çekerken titreyen ellerin etkisini ortadan kaldırabilen pano çekimleri gibi özellikleri içeriyor. Bir ışık kaynağına ihtiyaç duyulduğunda, OPPO A55'in 360° Dolgu Işığı loş ortamlarda ekranı aydınlatıyor.

OPPO A55'in 5000mAh uzun ömürlü pili sayesinde kullanıcılar, 29,79 saat telefon görüşmesi yapma ve 24,40 saat kesintisiz müzik dinleme imkânı elde edebiliyor. 18W Hızlı Şarj özelliği, OPPO A55'in pili bitmeye yakınken, 30 dakikada %33 oranında şarj edebilen hızlı şarj imkânı sunuyor. Akıllı Sıcaklık Kontrolü ve Optimum Isı Yayımı telefonun serin kalmasını sağlarken Süper Güç Tasarruf Modu, pil ömrünü korumak için seçili uygulamalarda güç tasarrufu stratejileri uyguluyor. Yapay Zeka Gece Şarjı ise geceleri güç tüketimini en aza indirerek pilin yalnızca %1,37 oranında azalmasını sağlıyor. Optimize Edilmiş Gece Şarjı özelliği sayesinde OPPO A55, kullanıcının uyku düzenini öğreniyor ve özelleştirilmiş bir gece şarjı planı oluşturuyor. OPPO A55, ayrıca IPX4 su sıçramalarına dayanıklılık ve kısa devre koruması ile geliştirildi.

6.5 İNÇ EKRAN

OPPO A55, 6,51 inç büyüklüğünde delikli bir ekrana sahip. Yapay Zeka Akıllı Arka Aydınlatma, farklı aydınlatma ortamlarında parlaklık ayarlarını otomatik olarak ayarlıyor.

ColorOS 11.1 işletim sistemine sahip OPPO A55, süreçleri optimize eden ve depolama alanını boşaltan System Booster özelliğini barındırıyor. Tepkime Optimizasyonu, Hafıza Optimizasyonu ve UI First 3.0'ı içeren bu özellik, tepki oranını %5 artırırken kare hızı kararlılığını da %6,9 oranında iyileştirebiliyor. ColorOS 11.1'in oyuna yönelik özellikleri arasında Oyun Odak Modu ve Maddeli Ekran yer alırken güvenlik özellikleri arasında ise Özel Kasa ve Uygulama Kilidi bulunuyor. İş amaçlı kullanım için de ideal olan OPPO A55, çoklu görevlerin sürdürülmesi için uygulama pencere sayısını en aza indiren FlexDrop, ekran görüntülerindeki metinlerin tespit edilip çevirmesini sağlayan Google Lens ve Üç Parmakla Çeviri özelliklerine de sahip.