Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen üç farklı figürden oluşan heykeller bulundu.
AA'nın haberine göre Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2 yıl önceki kazılarda 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu kalede çalışmalar, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 15'i arkeolog, 35 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2010 yılında başlanılan kazı çalışmalarının, bölge arkeolojisine önemli katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.
Bu seneki çalışmalara kısa süre önce başladıklarını anlayan Şenyurt, "Bu yılki çalışmalarımızda da kazı çalışmalarının başında yüzeye yakın bir noktada, tapınak alanı olarak öngördüğümüz bir alanda yeni bir heykel grubuyla karşılaştık. Bu grup bir kült, bir ritüel alanın içerisinde açığa çıktı." dedi.
Şenyurt, Kurul Kalesi'nin, özellikle tanrıça Kibele'yi Türkiye ve dünya gündemine Doğu Karadeniz'den tanıttığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu yeni buluntu grubumuz yeni bir tanrıyı, Kibele'nin partneri olan Anadolu kökenli bir tanrıyı karşımıza çıkartıyor. Bu da Dionysos. Yeni bulduğumuz bu buluntular, pişmiş topraktan yapılmış bir tane çocuk Dionysos ve onu yetiştiren tanrı Pan figürü, yine Dionysos kültü ve tanrı Pan'la ilişkili olan keçi biçimli hayvan şeklindeki kaplar... Bunlar törenlerde kullanılan kaplardır. Böyle bir grup bulduk."
Şu anda kazıların devam ettiğini dile getiren Şenyurt, "Daha fazla buluntu da bekliyoruz. Açık söylemek gerekirse Dionysos ile ilgili daha farklı buluntularla da karşılaşacağız." diye konuştu.
Dionysos'un, trajedi ve komediyi, tiyatroyu Grek dünyasına tanıtan Anadolu kökenli bir tanrı olduğunu aktaran Şenyurt, Dionysos şenlikleri, baharı, yenilenmeyi, doğumu, ölümü, şarabı, hasadı, bereketi temsil eden önemli bir tanrı olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak ise bu alanın, Karadeniz Bölgesi'nde ilk kazı çalışması olan bir alan olduğunu kaydetti.
Bugüne kadar pek çok eser tespit edildiğine dikkati çeken Toparlak, şu ifadeleri kullandı:
"Bir taraftan eski Kültür Bakanımızın ve yeni bakanımızın talimatlarıyla müze yapım çalışmalarımız merkezde devam ederken böyle bir eserle, böyle bir kültür varlığı ile karşı karşıya kalmak bizleri çok mutlu etti. İnanıyor ve ümit ediyorum ki, bundan sonra da çok önemli eserleri buradan alacağız. Ordu artık sadece doğasıyla değil, kültürü ve arkeolojik değerleriyle de ön plana çıkacak. Ordu, turizmde çeşitliliği yakalamış olacak."
ORDU KURUL KALESİ
Sivri bir kaya üzerine kurulu kalede, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2010 yılında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenyurt'un katılımıyla başlatılan kurtarma kazısı, 2017'ye kadar devam etti.
Çalışmalarla 250-300 merdiveni gün ışığına çıkarılan Kurul Kalesi'nde, kazı esnasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitlerinin ve duvar örgüsü seramik parçalarının incelenmesi sonucunda buraya MÖ 2. ve 1. yüzyılda yerleşim yapıldığı belirlendi. Kalede, 2016'da yürütülen kazıda ise 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen "Ana Tanrıça Kibele" heykeli bulundu. Ordu'nun önemli turizm yerlerinden olan, çevresinde yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılan Kurul Kalesi'nin bulunduğu alanda, tarihi dehliz ve su sarnıcı da yer alıyor.
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