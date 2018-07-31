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Bugüne kadar pek çok eser tespit edildiğine dikkati çeken Toparlak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir taraftan eski Kültür Bakanımızın ve yeni bakanımızın talimatlarıyla müze yapım çalışmalarımız merkezde devam ederken böyle bir eserle, böyle bir kültür varlığı ile karşı karşıya kalmak bizleri çok mutlu etti. İnanıyor ve ümit ediyorum ki, bundan sonra da çok önemli eserleri buradan alacağız. Ordu artık sadece doğasıyla değil, kültürü ve arkeolojik değerleriyle de ön plana çıkacak. Ordu, turizmde çeşitliliği yakalamış olacak."