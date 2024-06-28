Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da boğulma tehlikesi geçirmişti, kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Ordu'da boğulma tehlikesi geçirmişti, kurtarılamadı

        Ordu'nun merkez Altınordu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk babası adam, kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 01:40 Güncelleme: 28.06.2024 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boğulma tehlikesi geçirmişti, kurtarılamadı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sahile ailesiyle giden Mustafa Aktaş, girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı.

        Çevredekiler ve ailesi tarafından denizden çıkarılan Aktaş'a olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı.

        AA'nın haberine göre; ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Aktaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ordu
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB'nin yeni yöneticileri belirlendi
        AB'nin yeni yöneticileri belirlendi
        Avukat polise küfür etti, arbede çıktı
        Avukat polise küfür etti, arbede çıktı
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        Bolivya'da darbe girişimi: 17 gözaltı
        Bolivya'da darbe girişimi: 17 gözaltı
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Adana'da yolcu otobüsü alev alev yandı
        Adana'da yolcu otobüsü alev alev yandı
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Tete davasında sıcak gelişme
        Tete davasında sıcak gelişme
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!