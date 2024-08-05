Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da hasat resmi olarak başladı. Üreticiler sabah erken saatlerinden itibaren bahçelere girerek fındıkları toplamaya başladı. Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Eskipazar Mahallesi'nde bir üreticinin bahçesinde protokol mensuplarının da katılımı ile katılımıyla fındık hasadı programı düzenlendi. Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, ilçe ziraat odaları başkanları da katıldı.

Üreticilerle birlikte ilk hasadı gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun tekrara fındık sezonuna kavuştuk ve ilk hasadımızı Ordu Valimiz, ziraat odaları başkanlarımız ve bahçe sahiplerimiz ile birlikte yapıyoruz. Fındık bizim için son derece önemli bir ürünümüz. Dolayısıyla bunun emeğinin değerlendirilmesi, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ve fındık politikası tekrar canlı bir şekilde ele alınacak. Alanların fındık dikim kanununa uygun olarak uygulanması en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Piyasanın serbestleşmesi de son derece önemli. Serbest piyasa konusunda bizler de Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile hükumetimiz olarak devreye giriyoruz ve inşallah çok daha pozitif bir ortama doğru gideceğiz, hem Karadeniz'de hem de Türkiye'de fındık gerçek değerini bulacak. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 5 Ağustos tarihi itibariyle sahil kesimlerinde fındık hasadının başladığını söyledi. Ordu’daki tarım arazilerinin yüzde 87’sini fındık olduğunu belirten Yılmaz, “Ekonomimizin can damarı, ilimizin yeşil altını” ifadelerine yer verdi.

"HASAT TARİHLERİNE UYMAMIZDA FAYDA VAR"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 200 bin tondan fazla üretim ile Ordu’nun, Türkiye’deki fındığın yaklaşık 3’te birini ürettiğini söyledi. Soydan, “Fındık ülkemize 2 milyar dolar gibi bir döviz kazandırıyor, yüzde 85’inin de ihracatını yapıyoruz. Bu günlerde belirlenen hasat tarihlerine uymamızda fayda var. Erken hasat hızlı bir şekilde su kaybıyla birlikte bezik ve randıman kaybı oluşturabiliyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan, oluşturulan komisyon tarafından yürütülen rekolte tespit çalışmalarına göre, Türkiye genelinde bu yıl 738 bin 931 ton, Ordu'da ise 202 bin 41 ton fındık üretimi olması bekleniyor.