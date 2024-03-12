Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Ramazan Ordu'da iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Ordu iftar saati

        Ordu'da iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Ordu iftar saati

        Ramazan ayının başlamasıyla Ordu'da yaşayan vatandaşlar iftar saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı için Ordu da dahil olmak üzere il il tüm imsakiye takvimlerini yayınladı. Peki, Ordu iftar saati ne zaman? İşte 2024 Ordu iftar saati ve imsakiye takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 14:57 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da iftar ne zaman, saat kaçta?
        ABONE OL
        ABONE OL

        11 ayın sultanı Ramazan ayına girildi. Ramazan ayına girilmesiyle Ordu'da yaşayan müslümanlar Ordu iftar saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri, 2024 yılının güncel imsakiye takvimini yayınladı. İşte, 2024 Ordu imsakiye takvimi ile Ordu iftar saati..

        2024 ORDU İMSAKİYESİ

        12 Mart Salı iftar saati: 18:39

        12 Mart Salı sahur (imsak) saati: 05:14

        13 Mart Çarşamba iftar saati: 18:40

        13 Mart Çarşamba sahur saati: 05:12

        14 Mart Perşembe iftar saati: 18:41

        14 Mart Perşembe sahur saati: 05:10

        15 Mart Cuma iftar saati: 18:42

        15 Mart Cuma sahur saati: 05:08

        16 Mart Cumartesi iftar saati: 18:43

        16 Mart Cumartesi sahur saati: 05:07

        17 Mart Pazar iftar saati: 18:44

        17 Mart Pazar sahur saati: 05:05

        18 Mart Pazartesi iftar saati: 18:45

        18 Mart Pazartesi sahur saati: 05:03

        2024 ORDU İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

        ORUCUN ÖNEMİ

        Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takva- ya eriştirmektir. Bu bizzat Kur'an-ı Kerim'de, “Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı...” (Bakara, 2/183) şeklinde ifade edilmektedir. Oruç ibadeti kanaatkârlığımızı güçlendirir.

        REKLAM

        2024 DİNİ GÜNLER TARİHİ

        5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

        9 Nİsan Salı: Ramazan Arefesi

        10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. Gün

        11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. Gün

        12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. Gün

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı

        Samsun iftar saatleri
        Samsun iftar saatleri
        Erzurum iftar vakti
        Erzurum iftar vakti
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları