Ordu'da iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Ordu iftar saati
Ramazan ayının başlamasıyla Ordu'da yaşayan vatandaşlar iftar saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı için Ordu da dahil olmak üzere il il tüm imsakiye takvimlerini yayınladı. Peki, Ordu iftar saati ne zaman? İşte 2024 Ordu iftar saati ve imsakiye takvimi...
11 ayın sultanı Ramazan ayına girildi. Ramazan ayına girilmesiyle Ordu'da yaşayan müslümanlar Ordu iftar saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri, 2024 yılının güncel imsakiye takvimini yayınladı. İşte, 2024 Ordu imsakiye takvimi ile Ordu iftar saati..
2024 ORDU İMSAKİYESİ
12 Mart Salı iftar saati: 18:39
12 Mart Salı sahur (imsak) saati: 05:14
13 Mart Çarşamba iftar saati: 18:40
13 Mart Çarşamba sahur saati: 05:12
14 Mart Perşembe iftar saati: 18:41
14 Mart Perşembe sahur saati: 05:10
15 Mart Cuma iftar saati: 18:42
15 Mart Cuma sahur saati: 05:08
16 Mart Cumartesi iftar saati: 18:43
16 Mart Cumartesi sahur saati: 05:07
17 Mart Pazar iftar saati: 18:44
17 Mart Pazar sahur saati: 05:05
18 Mart Pazartesi iftar saati: 18:45
18 Mart Pazartesi sahur saati: 05:03
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ORUCUN ÖNEMİ
Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takva- ya eriştirmektir. Bu bizzat Kur'an-ı Kerim'de, “Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı...” (Bakara, 2/183) şeklinde ifade edilmektedir. Oruç ibadeti kanaatkârlığımızı güçlendirir.
2024 DİNİ GÜNLER TARİHİ
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nİsan Salı: Ramazan Arefesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. Gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. Gün
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı