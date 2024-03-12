Ordu'da iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Ordu iftar saati Ramazan ayının başlamasıyla Ordu'da yaşayan vatandaşlar iftar saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı için Ordu da dahil olmak üzere il il tüm imsakiye takvimlerini yayınladı. Peki, Ordu iftar saati ne zaman? İşte 2024 Ordu iftar saati ve imsakiye takvimi...

Habertürk Giriş: 12.03.2024 - 14:57 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:57 facebook

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