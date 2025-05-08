Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ordu'da karabuğdayın üretim alanı arttı | Son dakika haberleri

        Ordu'da atıl arazilerle birlikte karabuğdayın üretim alanı arttı

        Ordu'da atıl arazilerin tarıma kazandırılması çalışmaları kapsamında ekilen karabuğdayın üretim alanının arttığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:50 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da karabuğdayın üretim alanı arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in "Kendi kendine yeten şehir" sloganıyla atıl tarım arazilerini tarıma kazandırmak, kırsal kesimdeki üreticilerin gelir kaynaklarının arttırmasını sağlamak, ürün çeşitliliğini desteklemek ve birim alandan daha fazla gelir elde edilmesi amacıyla başlattığı tarım yatırımlarının giderek büyüdüğü belirtildi.

        Kentte geçen yıl belediye öncülüğünde ilk kez hem üreticilere alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak hem de iç piyasadaki üretime katkı vermek amacıyla karabuğday ekimi yapıldığı hatırlatılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin alım garantili ürünlerinden biri olan karabuğdayın Ordu topraklarına uyum sağlarken verimiyle de üreticilerin yüzünü güldürdüğü kaydedildi.

        Geçen yıl üreticilerin karabuğday üretiminden memnun kalmasıyla bu sene de karabuğdaya ilginin arttığı vurgulanan açıklamada, "Mesudiye ilçesinde birçok üretici Büyükşehir Belediyesinin tohum desteğinden yararlanarak atıl arazilerine karabuğday ekmeye başladı. Karabuğdayın çiçekli bir bitki olması ve arıcılık için de fayda sağlaması sebebiyle arıcılık ile uğraşan üreticiler de topraklarına karabuğday ekimi gerçekleştirirken, bu yıl karabuğdayın üretim alanı 545 dekar olacak" ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, belediye bünyesinde kurulan Tarım Makineleri Parkı'nın da üreticilerin işini kolaylaştırdığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Üreticiler ekimlerini bu makineleri kullanarak iş gücü maliyetini düşürerek geniş alanlarda üretim yapma fırsatı yakaladı. Başkan Güler'in bu alanda yaptığı desteklerle 2019 yılından bu yana tarıma açılan atıl arazi miktarı ise 34 bin 800 dekara ulaştı. Öte yandan üreticilere alım garantisi verilerek dağıtılan tohumlardan hasat edilen ürünler ise birçok tarımsal projede olduğu gibi yine Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #ordu haberleri
        #Karabuğday
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti