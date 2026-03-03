Ordu'da okullar tatil edildi

Canlı
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 18:50
        Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışı ve yollarda buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin tamamında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

