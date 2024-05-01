Ordu'da otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ünye Devlet Sahil Yolu Gölevi Mahallesi mevkisinde, Hüseyin Keskiner yönetimindeki otomobil ile Ali Osman Candemir idaresindeki otomobil çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Deniz Fatih Çalık, Yaşar Ocak ve Fatma Kıncıoğlu yaralandı. Candemir'in kullandığı otomobilde sıkışan Kıncıoğlu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı Fatma Kıncıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.