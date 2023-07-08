Ordu'da sağanak yağış sebebiyle ilçedeki köprüler geçişlere kapatıldı Ordu'da, sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, Altınordu ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi üzerindeki Kemer Köprüde taşkın meydana geldi. Taşkına müdahale eden ekipler, köprünün altındaki ağaçları temizledi. Yağış nedeniyle dere üzerindeki 4 köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi üzerindeki köprüler, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Meteoroloji’nin sabah saatlerinde yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından Ordu’da, sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, Altınordu ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi üzerindeki Kemer Köprüde taşkın meydana geldi.

Taşkına müdahale eden ekipler, köprünün altındaki ağaçları temizledi. Yağış nedeniyle dere üzerindeki 4 köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kentte şiddetli yağış devam ediyor.

AKÇAKOCA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Öte yandan Akçakoca ilçesinde beklenen fırtına nedeniyle pazar günü denize girmek yasaklandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meteorolojik uyarılara göre yarın etkili fırtına bekleniyor. Beklenen fırtına sebebiyle pazar günü denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı´ndan yapılan açıklamada, "09.07.2023 Pazar günü denizlerimizde fırtına beklendiğinden tüm plajlarımızda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.