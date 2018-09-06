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Ordu'da 'seri katil' endişesi; şüpheli ölümler artıyor

Hayvan hırsızlığı ve çeşitli suçlardan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, cinayetleri ocak ayında cezaevinden çıktıktan sonra işlediği belirlenirken, Ordu'nun yanı sıra Samsun ve Tokat'ta da faili meçhul cinayet, şüpheli ölüm, yangın sonucu ölüm, gasp ve hırsızlık olaylarının da yeniden geniş çaplı araştırıldığı belirtildi

06.09.2018 - 14:25 | Güncelleme: DHA

Ordu'da, 8 şüpheli ölümden 5'inin cinayet olduğunun belirlenmesiyle başlatılan soruşturma genişletildi. Geçen ay 2 kişiyi gasbedince yakalanıp, tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (44), Samsun'da 3 kişinin yanarak ölmesiyle bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Jandarmanın kurduğu özel ekip, 8'den 11'e çıkan şüpheli ölümleri araştırırken, 8 kişinin ölümüyle bağlantısı olan Çayıroğlu'na yardım edenlerin olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kimsesiz yaşlıları hedef aldığı belirtilen Çayıroğlu'nun, evlerinde yangın çıkarıp, hayvanları ile eşyalarını çaldığı öne sürüldü.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, geçen ay 2 kişinin gasbedilmesi üzerine, polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla Samsun'da şarküteri işleten Mehmet Ali Çayıroğlu yakalandı. Çayıroğlu'nun, Akkuş'taki evinde yapılan aramada 23 büyükbaş ve küçükbaş, tek kırma 3 av tüfeği, 2 kurusıkı, 4 cep telefonu, 230 plastik kelepçe, eski tip askeri kamuflaj, askeri palaska, şapka ile para ele geçirildi. Sahiplerince teşhis edilen hayvanların bir kısmı alınıp, jandarma tarafından teslim edildi. Çayıroğlu'nun ahırında ele geçirilen buzağı ile evindeki av tüfeğinden birinin, Akkuş'a bağlı Dağyolu Mahallesi'nde 3 Mayıs günü kaybolan, 1 hafta sonra da evinin yakınında ormanlıkta cesedi bulunan Şeker Köseoğlu´na (60) ait olduğu ortaya çıktı. Köseoğlu ailesinin, üzerine önceden yazdıkları küçük harfi savcılıkta söyleyip, tüfeğin kendilerine ait olduğunu belirtmesi üzerine cinayet aydınlatıldı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulunan cep telefonlarından biri ile kurusıkının ise 31 Temmuz'da, Akkuş'un Karaçal Mahallesi'nde mutfak tüpüyle zehirlendiği yönünde işlem yapılan Senai (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait olduğu saptandı. Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'ndeki evlerinde, 24 Şubat'ta yangın çıkması sonucu hayatını kaybeden Nuri- Lütfiye Usluoğlu çiftinin ölümüyle de Çayıroğlu'nun bağlantısı tespit edildi. Çayıroğlu'nun Samsun ve Tokat'ta da hayvan hırsızlığı ve ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine Akkuş Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma genişletildi.

SAMSUNLU AİLENİN TÜFEĞİ DE EVDEN ÇIKTI

Soruşturmayı genişleten ekipler, 11 Şubat'ta, Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt Mahallesi'ndeki evde çıkan yangında, görme ve işitme engelli Sevim Semiz (80) ile engelli kızları Emine Semiz (58) ve Havva Gülen'in (60) yaşamını yitirmesiyle ilgili de Çayıroğlu'nun bağlantısını ortaya çıkardı. Sevim Semiz'in oğulları, Akkuş Savcılığı'ndaki Çayıroğlu'nun evinde bulunan tüfekler arasında annelerine ait tüfeği teşhis etti.

8 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu saptanan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, 22 Temmuz'da, Akkuş'un Ortabölme Mahallesi'ndeki ahşap ev yangınında Sabri Güneş (68), oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş'in (59) hayatını kaybetmesiyle ilgili bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor. Çayıroğlu'nun, Sabri ve Hasan Güneş ile yangından önce araç satışıyla ilgili pazarlık yaptığı iddia edildi.

HERKES TEDİRGİN

Hayvan hırsızlığı ve çeşitli suçlardan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, cinayetleri ocak ayında cezaevinden çıktıktan sonra işlediği belirlenirken, Ordu'nun yanı sıra Samsun ve Tokat'ta da faili meçhul cinayet, şüpheli ölüm, yangın sonucu ölüm, gasp ve hırsızlık olaylarının da yeniden geniş çaplı araştırıldığı belirtildi. Çayıroğlu'nun evinde bulunan çalıntı eşyaların teşhisi sürdürülürken, yeni cinayet bağlantılarının da çıkmasından endişe ediliyor. Yeni cinayet bağlantılarının ortaya çıkarılması ise Ordu'da yaşayanları tedirgin ediyor.

Yalnız ve kimsesiz yaşlıları hedef aldığı belirtilen Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, evlerinde yangın çıkarıp, hayvanları ile eşyalarını çaldığı öne sürüldü. Çayıroğlu'na yardım edenlerin olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

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