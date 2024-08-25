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        Mide ameliyatı sonrası öldü; doktorla videosu ortaya çıktı

        ORDU'da geçirdiği mide tüpü ameliyatının ardından rahatsızlanan, 2 ameliyat daha olduktan sonra hayatını kaybeden Neslihan Yılmaz'ın (26) operasyon sonrası videosu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 10:40 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:45
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        Mide ameliyatı sonrası öldü; doktorla videosu ortaya çıktı
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        ORDU'da geçirdiği mide tüpü ameliyatının ardından rahatsızlanan, 2 ameliyat daha olduktan sonra hayatını kaybeden Neslihan Yılmaz'ın (26) operasyon sonrası videosu ortaya çıktı. Ameliyatı yapan Opr. Dr. E.A.’nın kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Neslihan ile sohbet ettiği, hastanın durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu görüldü.

        Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan, Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir özel hastanede ameliyat olmaya karar verdi. 27 Mayıs’ta yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. Neslihan Yılmaz, 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren 2 operasyon daha geçirdi. Neslihan Yılmaz, 21 Haziran’da hayatını kaybetti. Kızlarını kaybeden Yılmaz ailesi, operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı ve diğer kusuru bulunan kişilerden 'Taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doktor E.A. ise üzerine atılı suçlamaları reddetti.

        AMELİYAT SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Neslihan Yılmaz'ın ameliyat sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Opr. Dr. E.A.’nın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Yılmaz'ın, ameliyat sonrasındaki durumunu sorduğu ve hastanın tetkikleri hakkında bilgiler paylaştığı da görüldü. "Ankara'dan gelen Neslihan Hanım mutluluk ameliyatı 1’inci gününde iş başında" notuyla paylaşılan videoda Doktor E.A.’nın hastaya telkinde bulunduğu ve yiyip içebileceği gıdalar hakkında da bilgiler paylaştığı yer aldı. Yılmaz ailesi, Doktor E.A. tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videonun, Neslihan Yılmaz'ın vefatı sonrası kısa sürede dolaşımdan kaldırıldığını iddia etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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