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        Otomobil, emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

        ORDU'da otomobilin, emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 00:18 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:20
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        Otomobil, emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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        ORDU’da otomobilin, emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Samsun- Ordu karayolunda meydana geldi. Samsun istikametinden Ordu istikametine seyir halinde olan Ertuğrul Can yönetimindeki 35 PL 219 plakalı otomobil, arıza yaptı. Bunun üzerine sürücü, otomobilini Altınordu Doğanköy mevkisinde emniyet şeridinde durdurdu. Mertcan Gültekin yönetimindeki 52 AFP 035 plakalı otomobil ise emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan Ertuğrul Can, Mertcan Gültekin, Emine Can ve Nesibe Çakmakçı’yı (63) çevrede bulunan hastaneye kaldırdı. 35 PL 219 plakalı otomobilde bulunan Yılmaz Can’ın (62) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nesibe Çakmakçı da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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