İkizce'de Doğu Türkistan ve Filistin Anma Programı düzenlendi

Filistin ve Doğu Türkistan'a özgürlük pankartları, İsrail ve Amerika aleyhinde afişler açılan programda, vatandaşlara boykot ürünlerine ilişkin broşürler dağıtıldı.

Gençler tarafından Filistin özgürlük dansının yapıldığı programda, Filistin ezgileri ile Doğu Türkistan marşı seslendirildi.

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