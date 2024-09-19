Ordu'da "Gaziler Günü" dolayısıyla törenler yapıldı

Törene, Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, diğer ilgililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törene, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ile diğer ilgililer ve gaziler katıldı.

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda 103 gazi, 103 ortaöğretim öğrencisi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile "Kahramanlarla Yürüyoruz" etkinliği yapıldı. Katılımcılar, bando takımı eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

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