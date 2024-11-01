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        KESK heyetinden Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'ne ziyaret

        Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyeti, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:03 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:19
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        KESK heyetinden Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'ne ziyaret
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        Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyeti, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

        KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve beraberindekiler, Altınordu ilçesindeki dernek binasında Dernek Başkanı Erdoğan Erişen ve gazetecilerle bir araya geldi.

        Kamu emekçilerinin sorunlarına işaret eden Koçak, konfederasyon olarak sorunların çözüme kavuşturulması noktasında yürüttükleri çalışmaları paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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