KESK heyetinden Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'ne ziyaret

Kamu emekçilerinin sorunlarına işaret eden Koçak, konfederasyon olarak sorunların çözüme kavuşturulması noktasında yürüttükleri çalışmaları paylaştı.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve beraberindekiler, Altınordu ilçesindeki dernek binasında Dernek Başkanı Erdoğan Erişen ve gazetecilerle bir araya geldi.

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