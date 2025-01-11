Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 16:10 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        ABONE OL

        Salon:Akkuş

        Hakemler:Sadettin Deneri, Umut Maden

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Aslan Ekşi, Masliev, Ferreira, Egecan Avcıl, Nikula, Hakan Polat (Umut Durur, Ali İhsan Heper, Enis Ali Ay, Emre Çevik, Ozan Ataseven, Ali Eren Öztürk)

        Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül)

        Setler: 20-25, 23-25, 21-25

        Süre: 88 dakika (28, 30, 30)

        ORDU

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonu; 32 tutuklama
        Ordu'da uyuşturucu operasyonu; 32 tutuklama
        Ordu'da çocukların talebi üzerine yapılan park törenle açıldı
        Ordu'da çocukların talebi üzerine yapılan park törenle açıldı
        Down sendromlu yüzücü Asrın, başarılarla dolu kariyeriyle örnek oluyor
        Down sendromlu yüzücü Asrın, başarılarla dolu kariyeriyle örnek oluyor
        Ordu'da güvenlik asayiş ve koordinasyon toplantısı yapıldı
        Ordu'da güvenlik asayiş ve koordinasyon toplantısı yapıldı
        Ordu'da Girişimcilik Zirvesi 2025 programı düzenlenecek
        Ordu'da Girişimcilik Zirvesi 2025 programı düzenlenecek