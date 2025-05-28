Ordu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orta refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orta refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kenan Katip idaresindeki 53 ADH 813 plakalı tır, Göbü Mahallesi Yunus Emre Tüneli mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazanın ardından Ünye Çevre Yolu’nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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