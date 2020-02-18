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AK Parti’li Tomakin'den darbe söylentilerine sert tepki AK Parti Ordu İl Başkanı Halit ...

İHA

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, son günlerde ortaya sürülen darbe söylentilerinin bazı mahfiller tarafından gündeme getirilmeye çalışıldığını belirterek, "Boşuna umutlanmasınlar. Artık karşılarında şapkasını alıp gidecek bir lider yoktur" dedi.

AK Parti’li Tomakin'den darbe söylentilerine sert tepki AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin: “Darbe söylentilerinin bazı mahfiller tarafından çıkarılıyor. Boşuna umutlanmasınlar. Artık karşılarında şapkasını alıp gidecek bir lider yoktur” “Suriye’de ne işimiz var diyenler, ABD’ye 10 bin kilometre öteden buraya niye geldin, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, sizin ne işiniz var burada diyemiyor” “Ordu’da 120 bin üyemiz var. Ölenler öldü, kalan sağlar bizimdir”

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, son günlerde ortaya sürülen darbe söylentilerinin bazı mahfiller tarafından gündeme getirilmeye çalışıldığını belirterek, “Boşuna umutlanmasınlar. Artık karşılarında şapkasını alıp gidecek bir lider yoktur” dedi.
Tomakin, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın siyasi tarihe bakıldığında geçmişte Türkiye’de 10 yılda bir darbe gerçekleştirildiğini ancak bugünkü Türkiye’nin eski Türkiye olmadığına dikkat çekti. Tomakin, şöyle konuştu:
“Bazı taşeronlar Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını hala idrak edememişler olacak ki, bugün darbeden söz etmeye cesaret edebiliyorlar. Ama bugün karşılarında şapkasını alıp gidecek bir lider yoktur. Adam gibi adam, milletinin yanında dimdik duran, kefenini giymiş, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkasında lideri ile birlikte kefenini giymiş vatan evladı var. 15 Temmuz’da kendini kainat imamı diye adlandıran, yuları dışarıda ağababaları tarafından tutulan hainin ve terör örgütünün yapmış olduğu darbe girişiminde halkımız nasıl devletine, seçilmiş hükümetine, liderine sahip çıktıysa, yarında bu alçak darbe girişimine tevessül edenler, aynı akıbetle misli ile karşılaşacaklarını beynine kazımalıdırlar. Darbe dönemleri bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. En son milletimiz gereken cevabı verdi yine verir. Artık öyle ben yaptım oldu dönemi bitti. Darbeye kim karışıyorsa hukuk devleti olan Türkiye’de en ağır cezayı alıyorlar.”

“Zulme dur demek için Suriye’deyiz”
Başkan Tomakin, "Suriye’de ne işimiz var" diyen muhalefet parti yöneticilerinin tarih bilmediklerini ileri sürdü. Suriye’nin eski Türk toprağı olduğunu ve Çanakkale şehitlerinin arasında onların dedelerinin de bulunduğuna dikkat çeken Tomakin, şöyle devam etti:
“Suriye’de ne işimiz var diyenler, ABD’ ye 10 bin kilometre öteden buraya niye geldin, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, sizin ne işiniz var burada diyemiyor. 910 kilometre sınır komşumuz olan, gönül coğrafyamız Suriye’deki zulmü durdurmak için çırpınan, sadece insanlar yaşasın mazlumlar kurtulsun diyen Cumhurbaşkanımıza senin işin ne Suriye’de deme hakkını kendinde buluyorlar. Arkadaş sen hangi ülkenin muhalefet liderisin. Çanakkale’de şehit İdlibli, Halepli, ElBablı şehit sayısını bilmiyor olabilirsin. Biz, bir tek sivilin dahi burnu kanamadan, biz zulme dur demek, barışı tesis etmek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak için oradayız. Başkaları gibi çocuk, sivil katlederek, petrol için orada değiliz. ABD, Rusya bilmem ne bela olanları güçlü görüyor olabilirsin. Güç ve kudret sahibi ancak Allah’tır, bizim gayemiz hak ve adalettir.”

“Ordu’da 120 bin üyemiz var”
Parti üye kayıtlarının da aralıksız devam ettiğini kaydeden Başkan Tomakin, teşkilatların olağanüstü gayret göstererek eski kayıtların üzerine yeni üye kayıtları yaptığını, yeni üyelerle birlikte AK Parti’nin daha da büyüdüğünü ifade etti. AK Parti’nin dünyanın en büyük sivil toplum hareketi olduğunu savunan Başkan Tomakin, “Ordu’da 120 bin üyemiz var. Her üye bizim değerli ve saygındır. Üyelerimizi zaman zaman arayarak hal hatır sorar onların görüş ve düşüncelerini alır, onlarla istişare ederiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul teşkilatında da söylediği gibi, ‘Şimdi bazıları istifa ediyor' diyorlar. Edebilir. Bizim için bu noktada söylenmez ama mecburen söyleyeceğim, ölenler öldü, kalan sağlar bizimdir. Olay bu. Bir ölür, bin diriliriz. Üzülmeye gerek yok. Yeter ki teşkilatımız bir olsun ve çalışsın’ dediği gibi biz 120 bin üyemizle bir ve beraberiz. Daha çok çalışacak, kutlu davamız için durmak yok yola devam diyeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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