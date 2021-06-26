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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceren Özdemir’in hayatı kitap oldu: Ceren ölümünü rüyasında görmüş

İHA

Ceren Özdemir’in hayatı kitap oldu: Ceren ölümünü rüyasında görmüş

Ordu'da 3 Aralık 2019 tarihinde evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in (20) hayatı kitap oldu. Birol Öztürk’ün yazdığı kitapta Ceren’in olaydan 1 hafta önce ölümünü gördüğü ve ailesine anlattığı rüyasına yer verildi.
Yazar Birol Öztürk'ün yazdığı ve Ceren Özdemir'in hayatını konu aldığı "İyi ki Doğdun Ceren" adlı kitabın imza günü yapıldı.
Altınordu ilçesine bağlı Köprübaşı mevkisindeki Ceren Özdemir Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Ceren’in annesi Güfer ve babası Yılmaz Özdemir ile vatandaşlar katıldı.
Anne Güfer Özdemir, kızlarının hayallerini yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, “Bu kitabın geliri, Ceren gibi eğitim gören kız öğrencilere burs olarak verileceği için maddi bir beklentimiz yok. Yazarımızın da aynı şekilde maddi bir beklentisi yok. Sadece toplanan paralar kız öğrencilere destek olacak. Amaç bir insan yetiştirmek, Ceren gibi insanlar yetiştirmek." dedi.
Baba Yılmaz Özdemir, Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği bünyesinde kurulan Ceren Özdemir Sanat Fonu'na aktarılacak kitabın gelirinin, sanat eğitimi alan kız öğrencilere burs olacağını söyledi.
Özdemir, Vali Tuncay Sonel'in kitabın ilk baskısının tamamını daha önceden aldığını anlatarak, destekleri nedeniyle Vali Tuncay Sonel'e ve yazar Birol Öztürk teşekkür etti.
Yazar Birol Öztürk, Ceren'in çocukluğu ve gençlik dönemini anlattığı kitapta karşılarında 4 enstrüman çalan bir sanatçı olduğunu vurguladı. Öztürk, "İngilizceyi bilen, Korece de öğrenmeye çalışan duyarlı bir insan var. Sanatın her dalıyla ilgili kitap okuyor, tiyatro yapıyor, şiir yazıyor ve okuyor, şarkılar söylüyor. Bağlama, gitar, piyano ve flüt çalıyor. Karşımızda böylesine kendisini geleceğe hazırlayan bir çocuk var. Dolayısıyla bunun etrafında döndüğümüz zaman ortaya muazzam ve iç burkan bir hikaye çıkıyor."
Öztürk, kitabın Ceren'in ölmeden bir hafta önce gördüğü rüya ile başladığını anlatarak, "Ceren rüyasında ölümünü görüyor. Biz de geleneksel vardır ya 'çocuğa malum olmuş' derler. Kitap, Ceren'e ölümü malum olarak başlıyor ve keşke ölmemiş olsaydı, arkasından o katil 'bakar mısınız?' dediğinde Ceren, annesinin ona öğütlediği gibi 'kızım sakın kimseye bakma' öğüdünü hatırlamış olsaydı da bakmamış olsaydı. Kitabı da bu temenniyle bitiriyoruz" diye konuştu.

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