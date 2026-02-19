Ordu'nun neyi meşhur? Ordu'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

Modern şehircilik anlayışını doğallıkla harmanlayan, sahil şeridini beton yığınlarına teslim etmeyip kilometrelerce uzanan yürüyüş yollarıyla halkına armağan eden bu şehir, Karadeniz'in yaşanabilir kentler sıralamasında her zaman üstlerde yer alır. Boztepe'den şehre baktığınızda gördüğünüz manzara, mavinin ve yeşilin dansıdır. Ancak Ordu'yu sadece manzarasıyla tanımlamak eksik kalır. Burası aynı zamanda dünya fındık üretiminin kalbi, Karadeniz mutfağının en özgün tatlarının adresi ve şelaleler diyarıdır. Yason Burnu'nda güneşin batışını izlerken tarihin derinliklerine inebilir, Perşembe Yaylası'nın mendereslerinde kaybolabilirsiniz.

Ordu, coğrafi yapısı gereği hem deniz turizmini hem de yayla turizmini aynı anda sunabilen nadir şehirlerimizden biridir. Şehre adım attığınız andan itibaren sizi saran o nemli ama ferah hava, fındık kavurma kokularıyla birleşince iştahınızı kabartır. Bir yanda Yoroz Kent Ormanı'nın sessizliği, diğer yanda şehir merkezindeki Fidangör Caddesi'nin cıvıltısı, ziyaretçilere farklı deneyimleri bir arada yaşatır. Özellikle son yıllarda yapılan turizm yatırımları, ters evi, cam terasları ve macera parkları ile şehri cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu yazımızda, Ordu mutfağının pancar çorbasından melocan kavurmasına uzanan lezzet yelpazesini, mutlaka görülmesi gereken tabiat parklarını, şehre özgü hediyelik eşyaları ve gezi rotalarını detaylarıyla ele alıyoruz. İşte detaylar…

REKLAM ORDU'DA NE YENİR? Ordu mutfağı, Karadeniz'in genel karakteristiğini taşısa da kendine has otları ve sebze yemekleriyle ayrışır. Şehrin en ikonik lezzeti hiç şüphesiz kara lahana ile yapılan yemeklerdir. Yöresel adıyla "Pancar Çorbası", kara lahananın incecik kıyılıp mısır unu, iç yağı ve barbunya ile pişirilmesiyle hazırlanır ve her Ordulunun evinde pişen temel bir yemektir. Yine kara lahanadan yapılan "Pancar Sarması", diğer bölgelerden farklı olarak içine mısır yarması katılarak hazırlanır ve tadı damaklarda iz bırakır. Ordu mutfağının bir diğer vazgeçilmezi ise turşu kavurmalarıdır. Özellikle fasulye turşusu kavurması ve kiraz turşusu kavurması, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğün tüketilen, şaşırtıcı derecede lezzetli birer ana yemektir. Doğanın sunduğu otlar da Ordu sofralarında başköşededir. "Melocan Kavurması" (diken ucu), ormanlardan toplanan taze filizlerin soğanla kavrulmasıyla yapılır ve tam bir şifa deposudur. "Sakarca Kayganası", beyaz çiçekli bir ot olan sakarcanın mısır unu ve yumurtayla buluşmasıdır. "Galdirik Kavurması" ise mavi çiçekli hodan otunun lezzet yolculuğudur. Mısır ekmeği ve tereyağı ise tüm bu yemeklerin en sadık eşlikçisidir. Deniz ürünleri konusunda da oldukça cömert olan Ordu'da, mevsiminde en taze hamsi, mezgit ve istavrit yenir. Hamsinin tavası, buğulaması ve hatta içli tavası meşhurdur. Perşembe ilçesinin "Vona" bölgesinde çıkan midye ve diğer deniz ürünleri de gurmelerin ilgisini çeker.

REKLAM Tatlı faslında ise fındığın başkenti olmanın hakkı verilir. Fındıklı burma tatlısı, ev baklavası ve sütlü tatlılar öne çıkar. Ancak Ordu'ya özgü en meşhur tatlımsı lezzet "Ordu Tostu"dur. Ezilmiş fındık ezmesi veya özel sucukla yapılan, devasa boyutlardaki ekmeğiyle preslenen bu tost, bir öğün yerine geçecek kadar doyurucudur. Ayrıca Ulubey ilçesinde yapılan ve uzun süre bayatlamayan "Ulubey Ekmeği" de kahvaltıların vazgeçilmezidir. ORDU’DA NERESİ GEZİLİR? Ordu gezisine başlanacak en doğru nokta, şehrin balkonu olarak adlandırılan Boztepe'dir. Şehir merkezinden kalkan teleferikle yaklaşık on dakikalık keyifli bir yolculukla çıkılan bu tepe, Karadeniz'in sonsuz maviliğini ve şehrin kuşbakışı görüntüsünü ayaklarınızın altına serer. Burada çayınızı yudumlayıp manzarayı izlemek veya yamaç paraşütü yapanların süzülüşüne tanıklık etmek Ordu klasiğidir. Şehrin doğal güzellikleri saymakla bitmez. Menderesleriyle ünlü "Perşembe Yaylası", kıvrım kıvrım akan suları ve uçsuz bucaksız yeşilliğiyle dünya çapında bir doğa harikasıdır. Buradaki gölet kenarında piknik yapmak veya çimlere uzanmak ruhu dinlendirir. Bir diğer yayla olan "Çambaşı Yaylası" ise kışın kayak merkezi, yazın ise serinleme noktası olarak dört mevsim canlıdır.