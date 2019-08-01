İstanbul'da spor basınıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan Güler, mor-beyazlı ekibi yeniden eski günlerine kavuşturmak için geliştirdikleri projelerden bahsetti.

Güler, şunları kaydetti:

"Amacımız daha önceden bir efsane olan Orduspor'u tekrar eski şanına ve güzel günlerine getirmek. Bunun için çalışıyoruz ve büyük bir çaba içindeyiz. Orduspor konusunda da diğer konularda olduğu gibi bilimsel ve teknik olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlarla ilgili akademik bir grup, çalışmalarını yapıyor. Hocalarımızın hazırladığı Orduspor'un dünü, bugünü ve geleceği hakkındaki çalışmaları toparladık. Bundan sonra çok sağlam bir altyapıyla Orduspor efsanesini ve Orduspor özlemini birlikte gerçekleştireceğiz. 'Düşünen, üreten ve yarışan Ordu' sloganıyla başladığımız çalışma, Orduspor'u ve spor faaliyetlerini de kapsayacak. Dolayısıyla iddialı bir programı birlikte sürdürüp Orduspor efsanesini futbolla birlikte çok canlı ve gerçekçi bir programla ortaya çıkaracağız."

Şehirde diğer branşlara da ilgi gösterdiklerini aktaran Güler, "Ordulu gençlerin ferdi sporlardaki başarısı, güreş, boks, karate ve judoda faaliyetleri zaten çok iyiydi. Bunun dışında denizle olan çalışmaları kano, yelken, yüzmeyle gerçekleştiriyoruz. Burada da iddialı bir çalışmayı ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

"ORDUSPOR SEVDASI HİÇBİR ENGEL TANIMAZ"

Ordu'daki diğer futbol takımlarını da bir araya getirmek istediklerini anlatan Mehmet Hilmi Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Temel konu birlik ve beraberlik. Birlikten güç doğar. Birlik ve beraberlik içinde bir Orduspor oluşturmak istiyoruz. Burada tabii bizim efsanevi diye bahsettiğimiz takım mor-beyazlı Orduspor. Orduspor'un renkleri de aslında kendi içinde bir mesaj. Mor, disiplini, gücü, cesareti ve asaleti ortaya koyan bir renk. Beyaz da şeffaflığı, temizliği ve sadeliği ortaya koyan bir renk. Dolayısıyla burada mor-beyazı bir formül olarak ele alıp o efsanevi Orduspor'u yeniden ortaya çıkarmak istiyoruz. Tabii bir de Yeni Orduspor var. Yeni Orduspor da faaliyetlerini sürdüren bir takımımız. Üçüncü olarak Ordu'nun merkez ilçesi olan Altınordu takımı var. Benim için üçünün bir araya gelmesi ve güç birliği oluşturması ideal. Bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Yapmak istediğimiz bu birlik beraberlikle efsanevi Orduspor'u ve Ordu'nun Orduspor özlemini ortaya çıkartmak. Bu formada aşk ve sevda var. Bunun için bir engel tanımıyoruz açıkçası. Çünkü Orduspor sevdası hiçbir engel tanımaz. Biz de bu engel tanımayan Ordu'ya güzel bir Orduspor hediye etmek istiyoruz."

"AMACIMIZ SÜPER LİG SEVDASINA ADIM ADIM YÜKSELMEK"

Ordu'da futbol konusunda tesisleşme planlarından da bahseden başkan Güler, Keyfalan ve Perşembe yaylalarında kamp merkezi kurmayı düşündüklerini belirtti.

Kendisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Orduspor taraftarı olduğunu vurgulayan Güler, şunları aktardı:

"Tabii ki efsanevi Orduspor aynı zamanda bizim geçmişimiz, geleceğimiz, şerefimiz, gencimiz, aşkımız, sevdamız ve heyecanımız. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için altyapı çok önemli. Bununla ilgili tesislerimiz gayet güzel. Belki kamp yeri olarak Mesudiye'deki Keyfalan Yaylası'nı ve Perşembe Yaylası'nı düşünüyoruz. Milli takımın ve diğer takımların gelebileceği tesisler olacak. Spor okulu da düşüncelerimiz arasında. Çünkü Ordu, çok iyi futbolcular ve sporcular yetiştiren bir şehir, efsanevi futbolcular yetişti. Amacımız kendi imkanlarıyla ortaya çıkan gençlerimizi yetiştirmek, erdemli bir nesil ve sporcu yetiştirmek. Ordu Üniversitesindeki hocalarımızla önemli bir çalışma yaptık. Dolayısıyla ayakları yere basan bilimsel ve teknik bir çalışmayla geleceğin Orduspor'unu ve Ordu'sunu hazırlamaya çalışıyoruz.

Geleceği gençlerle birlikte yazacağız. Ben yöneten değil yönlendiren olacağım. İşi de bilen arkadaşlarla yapacağız. Ulu Önder Atatürk'ün bahsettiği çevik, akıllı ve ahlaklı bir gençliğin yetişmesini arzu ediyoruz. Bunun sonucunda da yarışan bir Ordu gençliği olursa bu ülkemiz için de önemli bir kazanç olacaktır. Böylece Ordu, başarılı geçmişini başarılı gelecekle birleştirecek. Bütün imkanlar Ordu gençliği ve mor-beyazlı Orduspor için seferber edilecek. Zaten bununla ilgili sözüm vardı, ben de tüm sözlerini yerine getiren biriyim. İnşallah bunu da yerine getireceğiz. Amacımız Süper Lig sevdasına adım adım yükselmek. Orduspor olmadan Ordu halkı olmaz, Ordu halkı olmadan Orduspor olmaz."