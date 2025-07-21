Organ bağışında 'Dijital Başvuru' dönemi başlıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabul edilen yasayla organ bağışından ilaç tedarik zincirine, tıbbi cihazlardan aldatıcı reklamlara, özel sağlık kuruluşlarından hekimlerin özlük haklarına kadar önemli değişikliklere imza atıldı.

ORGAN BAĞIŞINDA “DİJİTAL BAŞVURU” DÖNEMİ BAŞLIYOR

TBMM’de kabul edilen değişiklik ile organ bağışı sürecini kolaylaştıran, bağışçının iradesini esas alan ve organ bağışını teşvik eden bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeyle organ bağışı yapmak daha kolay olacak.

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Bu düzenlemenin böbrek nakli bekleyen 25 bin, karaciğer nakli bekleyen 2 bin 500 ve kalp nakli bekleyen 1.500’den fazla hastaya umut olması bekleniyor.

* e-Devlet’ten Tek Tıkla Bağış Mümkün Olacak: Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kolayca organ bağışçısı olabilecek ve dijital ortamda işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilecek. Bağışçılar, organ bağışı yaptıklarını hangi yakınları ile paylaşmak istediklerine de kendileri karar verecek.

* Bağışçının İradesi Esas Alınacak: Vatandaş, hayatta iken organ bağışına karar vermişse öldükten sonra da bu iradesi geçerli sayılacak. Bu sayede; bağışçının iradesi korunacak, organ bekleyen vatandaşların umudu artacak.

* Organ Bağışlayanların Yakınlarına Öncelik Tanınacak: Organı nakledilen bağışçının birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları hâlinde, öncelik hakkı tanınacak. TIBBİ İŞLEMLERDE ELEKTRONİK ONAY SİSTEMİNE GEÇİLİYOR Yeni düzenleme ile tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve yakınlarının onayı, elektronik ortamda da alınabilecek. REKLAM Bu sayede daha pratik bir onay süreci işletilirken özellikle acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmet sunumunda hastalara ve sağlık personeline kolaylık sağlanacak. İLACIN ÜRETİMİNDEN KULLANIMINA KADAR TÜM SÜREÇLERE DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ GELİYORHer ilaç, üretim veya ithalat aşamasından hasta tedavisinde kullanımına kadar Takip Sistemi ile izlenebilecek. İlaç tedarik zinciri sürecinde Sağlık Bakanlığının kontrolü güçlendirilecek. Aynı Takip Sistemi ile (üretici/ithalatçı, ecza deposu, eczane, hastane, geri ödeme kurumu) ruhsatlı ilaçların stok kontrolleri ile üretim ve dağıtım planlaması takip edilecek. İlaca erişimde kesintiye mahal verilmeyecek. Düzenlemelere aykırı hareket edenlere yeni yaptırımlar uygulanacak. TIBBİ CİHAZ DENETİMLERİNDE YENİ DÖNEM Tıbbi cihazlara dair yapılan düzenleme ile piyasada yalnızca standartlara uygun ürünler yer alacak, aksi yönde faaliyet yürütenlere uygulanan idari para cezaları ağırlaştırılacak.

SAĞLIKTA TANITIM ADI ALTINDA ALDATICI VE YANILTICI REKLAMA GEÇİT YOK Özel sağlık kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleriyle ilgili daha titiz bir izleme süreci devreye alınıyor. Hasta vatandaşın iyileşme umudunu yanıltıcı-aldatıcı tanıtım ve reklam yoluyla suistimal etmek ve bu sayede ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek. REKLAM TIBBİ KENEVİR ÜRÜN PAZARI BÜYÜKLÜĞÜ 2027'DE 55 MİLYAR DOLAR Tıbbi kenevir üretimi ve kullanımına yönelik yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Toplum sağlığını korumayı, yasadışı kullanımı önlemeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlayan düzenleme; üretimden satışa kadar tüm süreci denetim altına alırken tıbbi kenevirin sağlık alanında kullanılmasını ve ekonomiye katma değer sağlamasını hedefliyor. Yeni düzenleme kapsamında; kenevirden elde edilen ilaç, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı sıkı kurallara bağlı olacak. Tıbbi kenevirden elde edilen ürünlerin ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Bu ürünler sadece “eczaneler”de reçete karşılığı sunulabilecek. Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeli ile “sağlıkta yerli üretim” ve “küresel açılım” eş zamanlı olarak desteklenecek.

Tıbbi kenevir ürünleriyle ekonomiye katma değer sağlanacak. Tıbbi kenevir ürün pazarı büyüklüğünün 2027 yılında 55 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye ise sahip olduğu iklim avantajı, güçlü tarım altyapısı ve coğrafi konumuyla hızla büyüyen bu pazarda önemli bir tedarik merkezi olma yolunda ilerliyor. Düzenleme sayesinde ithalata bağımlılık azaltılacak, ihracat odaklı üretim teşvik edilecek ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak. REKLAM HEKİMLERİN ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA ESASLARI YENİDEN DÜZENLENDİ Yeni düzenleme ile özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Özel hastanede çalışan hekimlerin kazançları, kıdem tazminatları ile emeklilik kazanımlarına yansıyacak. (01.06.2026 tarihine kadar uyum süreci tamamlanacaktır.) İSTİHDAMIN ÖNÜ AÇILACAK “Nükleer Tıp Teknikerliği” ve “Diş Protez Teknisyenliği” sağlık meslekleri arasında yer alacak ve istihdam sağlanacak. Daha önce kadro ataması bulunmayan “Ebe Yardımcılığı” ve “Hemşire Yardımcılığı” unvanları ise “Sağlık Bakım Teknisyeni” adı altında birleştirilecek ve bu alanda da istihdamın önü açılmış olacak.