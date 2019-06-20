“Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin TL bana yetmez”

Türkçemizde batı kökenli kelimelerden biri olan orijinal sözcüğünün doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Orijinal nasıl yazılır? Orijinal ne demek? İşte detaylar...

ORİJİNAL Mİ, ORJİNAL Mİ? HANGİSİ DOĞRU?

Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen imla kurallarına göre, söz konusu kelimenin doğru yazımı "ORİJİNAL"dir. Orjinal yazımı ise yanlıştır.

ORİJİNAL NE DEMEK? ORİJİNAL KELİME ANLAMI NEDİR?

Türk Dili Kurumu sözlüğüne göre; kelime çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır.

Orijinal sözcüğü; özgün, otantik, alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan, fabrikası tarafından yapılan, taklit olmayan araç ve gereç anlamına gelmektedir.