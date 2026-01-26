Habertürk
        Orkun Kökçü: Attığım gole sevinemedim, üzüntü içindeyiz - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü: Attığım gole sevinemedim, üzüntü içindeyiz

        Beşiktaş'ın orta sahası Orkun Kökçü, 2-2 berabere kaldıkları Eyüpspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Attığım gole sevinemedim, üzüntü içindeyiz" dedi.

        Giriş: 26.01.2026 - 23:04 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:04
        "Attığım gole sevinemedim, üzüntü içindeyiz"
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın ilk golünü atan Orkun Kökçü, açıklamalarda bulundu.

        "DİYECEK ÇOK ŞEY VAR"

        Kökçü, "Maçın tamamına bakarsak, daha istekli ve enerjik oynamalıydık. Biraz pasif kaldık. 1-0 öne geçtik ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Diyecek çok şey var ama en iyisi burada dillendirmeyeyim. Önümüze bakmalıyız, hoş bir durum değil" dedi.

        "ATTIĞIM GOLE SEVİNEMEDİM, ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

        Üzgün olduğunu belirten 25 yaşındaki oyuncu, "İlk golümü attım ama benim için anlamı yok! Ben gol atmayayım, maç kazanalım! Sıfır golle bitireyim... Bende gole sevinç duygusu yok, üzüntü içerisindeyiz! Olmaması gereken bir durum" ifadelerini kullandı.

