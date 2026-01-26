Orkun Kökçü: Attığım gole sevinemedim, üzüntü içindeyiz

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın ilk golünü atan Orkun Kökçü, açıklamalarda bulundu.

"DİYECEK ÇOK ŞEY VAR"

Kökçü, "Maçın tamamına bakarsak, daha istekli ve enerjik oynamalıydık. Biraz pasif kaldık. 1-0 öne geçtik ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Diyecek çok şey var ama en iyisi burada dillendirmeyeyim. Önümüze bakmalıyız, hoş bir durum değil" dedi.