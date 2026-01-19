Orkun Kökçü: Çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya başladık
Beşiktaş'ın orta sahası Orkun Kökçü, 1-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya başladık" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncularından Orkun Kökçü, açıklamalarda bulundu.
"ÇALIŞTIKLARIMIZI SAHAYA YANSITMAYA BAŞLADIK"
Mücadeleyi değerlendiren Orkun, "Topla iyi oyun kurduğumuzu düşünüyorum. Çok şans ürettik ama gol bulmakta zorlandık. Ben de 8-9 kere kaleyi denedim. Son vuruşta zorlandık ama oyun genelinde iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çalıştıklarımız sahaya yansımaya başladı. O bizim için güzel bir şey. Zorlandık ama 90+5'te kazandık. En önemlisi 3 puan oluyor tabii ki." dedi.
"YAVAŞ YAVAŞ GELİYORUZ"
"Gol gelmedi ama asist geldi. Neler söylersin?" sorusuna cevap veren milli futbolcu gülerek, "Artık o gol gelsin. Kafamda o gol" dedi ve "Denedim. Bu artık girsin diye düşündüm ama aslında o da olmamalı. Geçmişe baktığımda, o pozisyonlarda daha kolay gol buluyordum. O kafamda, yavaş yavaş geliyoruz. İnşallah en çabuk şekilde ilk golü bulurum. İlk golü attığımda devamının geleceğini biliyorum. Çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.