Orkun Kökçü: Çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya başladık

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncularından Orkun Kökçü, açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞTIKLARIMIZI SAHAYA YANSITMAYA BAŞLADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Orkun, "Topla iyi oyun kurduğumuzu düşünüyorum. Çok şans ürettik ama gol bulmakta zorlandık. Ben de 8-9 kere kaleyi denedim. Son vuruşta zorlandık ama oyun genelinde iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çalıştıklarımız sahaya yansımaya başladı. O bizim için güzel bir şey. Zorlandık ama 90+5'te kazandık. En önemlisi 3 puan oluyor tabii ki." dedi.