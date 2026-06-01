        Orkun Kökçü: Erken gelen gol bizi rahatlattı

        Orkun Kökçü: Erken gelen gol bizi rahatlattı

        A Milli Futbol Takımımızın orta sahası Orkun Kökçü, hazırlık maçında 4-0'lık skorla kazandıkları Kuzey Makedonya maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Rahat bir galibiyet olduğuna değinen Kökçü, "Erken gol bizi rahatlattı. Üst seviyede oynadık, rahat galibiyet oldu. Bizi en iyi şekilde destekleyeceklerini biliyoruz. Biz de onları gururlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 23:17 Güncelleme:
        "Erken gelen gol bizi rahatlattı"

        2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenen milli takımımızın ilk golünü atan Orkun Kökçü, galibiyeti değerlendirdi.

        "ERKEN GELEN GOL BİZİ RAHATLATTI"

        Mücadeleyi değerlendiren Orkun Kökçü, "Maça çok iyi başladık, rakibi önde baskıyla zorladık. Erken gol bizi rahatlattı. Üst seviyede oynadık, rahat galibiyet oldu. Bizi en iyi şekilde destekleyeceklerini biliyoruz. Biz de onları gururlandırmayı istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

