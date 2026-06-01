Orkun Kökçü: Erken gelen gol bizi rahatlattı

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenen milli takımımızın ilk golünü atan Orkun Kökçü, galibiyeti değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Orkun Kökçü, "Maça çok iyi başladık, rakibi önde baskıyla zorladık. Erken gol bizi rahatlattı. Üst seviyede oynadık, rahat galibiyet oldu. Bizi en iyi şekilde destekleyeceklerini biliyoruz. Biz de onları gururlandırmayı istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.