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        Haberler Dünyadan Orlando Bloom'un eski eşi Miranda Kerr'den eski nişanlısı Katy Perry'ye destek - magazin haberleri

        Orlando Bloom'un eski eşi Miranda Kerr'den eski nişanlısı Katy Perry'ye destek

        Orlando Bloom'dan 2013'te boşanan eski eşi Miranda Kerr, Blooom'un kısa süre önce ayrıldığı nişanlısı Katy Perry'nin konserine giderek ona destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:25
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        Eski eşten eski nişanlıya destek
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        Ortak noktaları, çocuklarının babası olan Orlando Bloom. Miradan Kerr ile Bloom, 2010-2013 yılları arasında evliydi. İkilinin 14 yaşında Flynn adında bir oğlu var.

        Miranda Kerr - Orlando Bloom

        Miranda Kerr, hayatına Snapchat'in kurucusu olan milyarder eşi Evan Spiegel ile evlenerek ve üstüne üç çocuk dünyaya getirerek devam etti.

        Evan Spiegel - Miranda Kerr

        Katy Perry ise nişanlısı Orlando Bloom'dan kısa süre önce ayrıldı. İkilinin 10 yıla yakın birlikteliğinden 4 yaşında Daisy Dove adında kızları var.

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        Bloom'un eski eşi Miranda Kerr ile Katy Perry, hep iyi bir arkadaşlık ilişkisi içinde oldu. Hatta Kerr ile yeni piyasa sunduğu ürünün reklamı için buluşan Katy Perry, 2021'de birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmış, Bloom da o onlara "Çok tatlısınız" mesajını yazmıştı.

        Katy Perry - Orlando Bloom

        Ayrılık sonrası müzik çalışmalarına ve konserlerine devam eden Katy Perry, dün akşam Los Angeles'ta konser verdi. Konserin seyircileri arasında Miranda Kerr de vardı.

        Miranda Kerr konser girişinde görüntülendi

        Eski Victoria's Secret modeli, eşi Evan Spiegel ve bir grup arkadaşıyla, Perry'yi desteklemeye gitti.

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        Kerr, bir süre önce de oğlu Flynn'in mezuniyetinde Orlando Bloom ile bir araya gelmişti. Flynn, sekizinci sınıftan mezun oldu.

        Miranda Kerr ve Orlando Bloom, geçen ay mezuniyette buluştu

        Avustralyalı model Kerr ile İngiliz oyuncu Bloom, oğullarının Los Angeles'taki mezuniyetinde buluşurken, Kerr'e, eşi Evan Spiegel de eşlik etmişti.

        Evan Spiegel ve Orlando Bloom, mezuniyet töreninde birbirlerine sarılarak selamlaşmıştı.

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        #Miranda Kerr
        #orlando bloom
        #Katy Perry
        #konser
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