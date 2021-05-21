Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları ne zaman? 2021 OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini bildirdi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini bildirdi.



Pakdemirli, yazılı açıklamasında, bayram coşkusuna uygun iki müjdeyle güne başlayacaklarını belirterek şunları kaydetti:



"Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun."

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü'nden henüz başvurularla ilgili açıklama yapılmadı.