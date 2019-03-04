Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ormanlık alana atılmış 4 ayrı çöp poşeti içinde toplam 6 kedi ölüsü bulundu.

DHA'nın haberine göre, Sevindik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yürüyüş yapanlar, ağaç dibine bırakılmış çöp poşetleri gördü. Şüphelenen vatandaşların açtıkları poşetlerin içerisinden kedi ölüleri çıktı. Şoke olan vatandaşlar, vahşeti cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Ardından da durumu polise ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi'ne bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, poşetler içindeki, zehirlendikten sonra ormanlık alana atıldığı sanılan toplam 6 kedi ölüsünü incelenmek üzere götürdü. Polis de soruşturma başlattı. Çevrede başka kedi ölüsü olup olmadığı araştırılırken, hayvanseverler ve hayvanları koruma dernekleri duruma tepki gösterdi.