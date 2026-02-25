Ormana çöp dökmeye soruşturma

Canlı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü tarafından Mezitli ilçesindeki ormanlık alana atık döktüğü belirlenen ve 4 milyon 692 bin TL idari cezası uygulanan Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada konu ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi

        Giriş: 25.02.2026 - 22:22
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü tarafından Mersin’in Mezitli ilçesindeki ormanlık alana atık döktüğü belirlenen Yenişehir Belediyesi’ne 4 milyon 692 bin TL idari ceza uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, Yenişehir Belediye Başkanlığı hizmetindeki çöp toplama aracı ile Mezitli Çevlik Mahallesi'ndeki ormanlık alana 9 Şubat'ta atık döküldüğü tespit edildi. Yenişehir Belediye Başkanlığı'na Çevre Kanunu kapsamında atık dökme fiilinden 4 milyon 692 bin TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

        Konuyla ilgili Yenişehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında, Mersin’in Mezitli İlçesi Çevlik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ormanlık alana Yenişehir Belediyesi’ne ait bir araç tarafından atık döküldüğüne ilişkin haberler yer almaktadır. Çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi olarak, söz konusu iddialar tarafımızca ciddiyetle ele alınmış ve konuya ilişkin derhal inceleme başlatılmıştır. Belediyemiz tarafından toplanan evsel atıklar yalnızca yetkili düzenli depolama sahalarına sevk edilmekte olup, herhangi bir şekilde doğaya veya ormanlık alanlara atık dökülmesi yönünde kurumsal bir uygulamamız kesinlikle bulunmamaktadır. İddialara konu olan olayın tespiti üzerine ilgili araç, personel ve görev güzergâhları incelenmekte olup, olayın oluş şekline ilişkin idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda sorumluluğu bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır. Yenişehir Belediyesi olarak doğanın korunmasını öncelikli görevlerimizden biri olarak görmekte, çevre kirliliğine neden olabilecek hiçbir uygulamaya müsamaha göstermemekteyiz" denildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

