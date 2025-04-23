Ekiplerin arama çalışmalarına tanık olan Mehmet Ali Kaşka, "Kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor, henüz bir ize rastlanmadı. En son görüntüsü, Bahçeçik'te bulunan özel eğitim merkezinin kameralarına yansımış. Bu görüntüde gencin ormana yürüdüğü görülüyor. Kocaeli Valiliği koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları gerçekten özveriyle devam ediyor. Günlerdir çok sıkı bir çalışma yürütülüyor. Birçok kurum burada. Çok kapsamlı, 'karış karış arıyorlar' diyeceğimiz şekilde devletin tüm imkanlarıyla genci bulmaya gayret ediyorlar. Umarım sağ salim bulunur" dedi.