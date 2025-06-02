Ormancı nasıl olunur? Ormancı olma şartları ve iş imkanları nelerdir?

ORMANCI NASIL OLUNUR?

Ormancı olmak isteyen kişilerin öncelikle doğa, çevre ve ormanlar konusunda derin bir ilgi ve tutkuya sahip olmaları gerekir. Bu mesleğe adım atmak için Orman Mühendisliği veya Orman Endüstri Mühendisliği gibi ilgili bölümlerden lisans eğitimi almak şarttır. Üniversite eğitimi süresince orman ekosistemleri, ağaç türleri, toprak bilgisi, yaban hayatı, orman yönetimi, yangınla mücadele teknikleri ve çevre koruma gibi konularda detaylı bilgiler edinilir. Arazi çalışmalarına ağırlık verilir, böylece teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesi sağlanır.

ORMANCI OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde çalışan ve "ormancı" olarak adlandırılabilecek başlıca pozisyonlar şunlardır:

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Orman Mühendisi

Orman Teknikeri (Orman Muhafaza Memuru)

Diğer Destek Personeli (işçi pozisyonları gibi)

Her bir pozisyon için aranan şartlar farklılık gösterir.

Orman Mühendisi Olma Şartları

Orman mühendisi olmak, ormancılık alanında uzmanlaşmış, ormanların yönetimi, planlanması, korunması, geliştirilmesi gibi konularda yetkin bir profesyonel olmayı gerektirir.

Eğitim: Üniversitelerin 4 yıllık "Orman Mühendisliği" bölümünden lisans derecesiyle mezun olmak şarttır. Bu bölümler üniversitelerin Orman Fakültelerinde bulunur.

KPSS: Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından açılan kadrolara atanabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda başarılı olmak gerekmektedir. Orman Mühendisi alımlarında KPSSP3 puan türünden belirli bir taban puan (en az 70 puan) alınması beklenir.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: KPSS'den yeterli puanı alan adaylar, OGM tarafından yapılan sözlü ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Bu sınavlarda genel kültür, mesleki bilgiler ve araziye uyum yetenekleri değerlendirilir.

Sağlık Durumu: Yurt içinde ve dışında görev yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır. Özellikle arazi koşullarına dayanıklılık önemlidir.

Diğer Genel Şartlar:

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C. vatandaşı olmak.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak (kamu haklarından mahrum olmamak, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak vb.).

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli veya muaf olmak).

Seyahat engeli bulunmamak ve zorlu arazi/hava koşullarında çalışmaya uygun olmak.

Orman Teknikeri (Orman Muhafaza Memuru) Olma Şartları

Orman teknikeri veya daha yaygın bilinen adıyla "Orman Muhafaza Memuru", orman mühendislerinin denetiminde, ormanların korunması, ağaçlandırma, bakım, yangınla mücadele gibi uygulamalı görevleri yerine getiren personeldir.