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Başkentin 1977'de faaliyete geçen görkemli metrosu bile bu şehri ziyaret etmek için yeterli bir sebep. Taşkent'in orta yerinde adeta sanat eseri niteliği taşıyan ve her istasyonda farklı bir temanın öne çıkarıldığı metro, "Orta Asya'nın ilk metrosu" olarak biliniyor. Her bir istasyona, Özbek şair Ali Şir Nevai, Büyük Timur İmparatorluğunun kurucusu Emir Timur ve Rus şair Aleksandır Puşkin gibi önemli şahsiyetlerin isimlerinin verildiği metro, görenleri adeta büyülüyor.