        Haberler Gündem Politika Ortak raporda sona doğru: Şubatta tamamlanacak | Son dakika haberleri

        Ortak raporda sona doğru: Şubatta tamamlanacak

        Süreç Komisyonunda bulunan koordinatör isimlerin önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor. Ortak raporda sona doğru gelindi. Raporda terör örgütünün silahları tüm unsurlarıyla bıraktığının tespit ve tescilinden sonra yasal düzenlemelerin hayata geçirilebileceği belirtilecek. Düzenlemelere dair genel çerçeveye de raporda yer verilecek. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 30.01.2026 - 14:43 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:47
        Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor için yaptığı toplantılar sürüyor. Koordinatör isimlerin 5. toplantıyı bu hafta yapması bekleniyordu.

        Ancak Meclis Genel Kurulu çalışmalarına yarıyıl arası verince toplantı önümüzdeki haftaya kaldı.

        ORTAK RAPORUN BAŞLIK SAYISI NETLEŞMEDİ

        Beşinci toplantıda ortak rapor üzerinde son rötuşlar yapılacak. Raporda 7-8 başlık üzerinde uzlaşılsa da 1-2 başlığın birleştirilebileceği belirtiliyor. Bu nedenle raporun son halinde ortaya çıkacak başlık sayısı henüz netleşmedi.

        RAPORDA YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

        Ortak raporda, Terörsüz Türkiye sürecine dair yol haritası çizilecek. Raporun giriş yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreçle ilgili çağrısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" vurguları ve İmralı’dan yapılan açıklamalar yer alacak. Silahların bırakılması, komisyonun kuruluş aşaması ve dinlemeler de anımsatılacak.

        RAPORDA HANGİ BAŞLIKLAR YER ALACAK?

        Raporda komisyonun yapısı, Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı, örgütün silahsızlandırılması, demokratikleşme ve tescil başlıklarına yer verilecek. Tescil" başlığında terör örgütünün silahları tüm unsurlarıyla bıraktığının tespit ve tescilinin ardından yasal düzenlemelerin hayata geçebileceği belirtilecek. "Demokratikleşme" başlığında teslim olan örgüt üyelerinin toplumsal hayata katılmasıyla ilgili önerilerin yer alması bekleniyor.

        HUKUKİ ADIMLARA İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVEYE YER VERİLECEK

        Bu kapsamda demokratikleşme standartları belirlenecek. Atılacak hukuki adımlara dair raporda genel çerçeveye yer verilecek.

        RAPOR, ŞUBAT AYINDA MECLİS'E SUNULACAK

        Ortak raporun şubat ayında tamamlanarak Meclis'e sunulması öngörülüyor. Ardından bahar aylarında yasal düzenlemelerin meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

