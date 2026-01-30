Ortak raporda sona doğru: Şubatta tamamlanacak

Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor için yaptığı toplantılar sürüyor. Koordinatör isimlerin 5. toplantıyı bu hafta yapması bekleniyordu.

Ancak Meclis Genel Kurulu çalışmalarına yarıyıl arası verince toplantı önümüzdeki haftaya kaldı.

ORTAK RAPORUN BAŞLIK SAYISI NETLEŞMEDİ

Beşinci toplantıda ortak rapor üzerinde son rötuşlar yapılacak. Raporda 7-8 başlık üzerinde uzlaşılsa da 1-2 başlığın birleştirilebileceği belirtiliyor. Bu nedenle raporun son halinde ortaya çıkacak başlık sayısı henüz netleşmedi.

RAPORDA YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Ortak raporda, Terörsüz Türkiye sürecine dair yol haritası çizilecek. Raporun giriş yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreçle ilgili çağrısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" vurguları ve İmralı’dan yapılan açıklamalar yer alacak. Silahların bırakılması, komisyonun kuruluş aşaması ve dinlemeler de anımsatılacak.

REKLAM

RAPORDA HANGİ BAŞLIKLAR YER ALACAK?

Raporda komisyonun yapısı, Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı, örgütün silahsızlandırılması, demokratikleşme ve tescil başlıklarına yer verilecek. Tescil" başlığında terör örgütünün silahları tüm unsurlarıyla bıraktığının tespit ve tescilinin ardından yasal düzenlemelerin hayata geçebileceği belirtilecek. "Demokratikleşme" başlığında teslim olan örgüt üyelerinin toplumsal hayata katılmasıyla ilgili önerilerin yer alması bekleniyor.