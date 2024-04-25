ORTAK YAZILI SINAVLAR (MAZERET) SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde ortaokul ve liselerde "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılabileceği açıklanmıştı.

Buna göre 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı; 6. sınıf ve 9. sınıf matematik dersleri için de 27 Mart 2024 Çarşamba günü ortak yazılı sınavlar uygulanmıştır.