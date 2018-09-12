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Ortodoks Kilisesi'nde Ukrayna krizi: Bu ültimatom ve tehdittir

Moskova Patrikhanesi, Ukrayna kilisesinin bağımsızlık girişimleriyle ilgili olarak Fener Rum Patrikhanesinin Kiev'e temsilci atamasına tepkisini sürdürüyor.

12.09.2018 - 09:05 | Güncelleme: AA

Moskova Patrikhanesine bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Bölümü yetkilisi Nikolay Danilyeviç, Fener Rum Patrikhanesinin Ukrayna'ya iki yetkilisini atamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Danilyeviç, söz konusu atama kararını internetteki açık kaynaklardan öğrendiklerini, kendilerine haber verilmeden yapılan tek taraflı bu eylemin Ukrayna Ortodoksları için pek çok sorun doğuracağını savundu.

Fener Rum Patrikhanesine saygı duyduklarını ancak patrikhanenin olması gerektiği gibi davranmadığını dile getiren Danilyeviç, "Bütün yerli Ortodoks kiliseler, Fener Rum Patrikhanesinin Ukrayna'ya yönelik eylemlerinden endişe duyuyor. Bunun kimseye faydası olmayacak ancak büyük problemlere yol açacaktır." ifadesini kullandı.

Kiev Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Piskopos Zorya Evstratiy da Ukrayna Haber Ajansına (Ukrinform) verdiği röportajda, Fener Rum Patrikhanesinin görevlendirdiği temsilcilerin Ukrayna kilisesinin bağımsızlığına yönelik yapacağı çalışmaları 9-11 Ekim'de toplanmasını bekledikleri meclis toplantısına (Sinod) yetiştireceğini vurguladı. Evstratiy, Ukrayna kilisenin bağımsızlık sürecinin hızlı ilerlediğine işaret etti.

Moskova Patrikhanesinin Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri kesebileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Evstratiy, "Bu bir savaş ilanı değil, ültimatom ve tehdittir." dedi. Evstratiy, ayrıca Moskova Patrikhanesinin Fener Rum Patrikhanesi ile en fazla sınırlı şekilde ilişkileri koparabileceğini iddia etti.

Ukrayna’nın, topraklarındaki Ortodoks kiliselerinin bağımsızlığı ile ilgili olarak yaptığı başvuru üzerine Fener Rum Patrikhanesi, bağımsızlık statüsünü hazırlamak üzere biri ABD'den diğeri Kanada'dan iki temsilcisini Kiev'e atamıştı.

Moskova Patrikhanesine bağlı Rusya Dışındaki Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna kiliselerinin bağımsızlığı yönünde Kiev'e temsilci gönderme kararını "eşi görülmemiş kaba bir karar" olarak nitelendirmişti.

UKRAYNA-RUSYA ARASINDA KİLİSE MÜCADELESİ

Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık Kiev Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesini kurduklarını ilan etmişlerdi ancak Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması kuralı bulunuyor.

Halkın büyük çoğunluğunun Ortodoks mezhebine mensup olduğu Ukrayna'da, kiliselerin bir kısmı Moskova Patrikhanesinin, bir kısmı da Kiev Patrikhanesinin kontrolünde bulunuyor. Bazı kiliseler de Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesine ait.

Batı yanlısı Ukrayna yönetimi, günümüzde Rus Patrikhanesinden bağımsız kiliselerden yana tavır sergiliyor. Poroşenko yönetimi, bağımsız kilise hakkının sağlanması ile Ukrayna'da kiliselerde birliğin sağlanacağı ve Ukrayna'nın Rusya'nın siyasi etkisinden kurtulacağını savunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesinin, Moskova'nın izni olmadan tüm devletlere bağımsız kilise oluşturma hakkı verme yönünde karar aldığını bildirmiş, Moskova Patriği Kirill ise yaptığı açıklamada, hiçbir kilisenin başka bir Ortodoks kilisenin pozisyonu ile çelişen kararlar veremeyeceğini ifade etmişti.

Moskova Patrikhanesi, daha sonra Ukrayna'daki kiliselerinin bağımsızlığı yönündeki tavrı nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkilerini koparabileceğini duyurmuştu.

 

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