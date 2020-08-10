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Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Akdeniz'de görev yapacağı bölgeye hareket etti. Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan edilmesi Yunanistan ve Rum Kesimi'nde büyük yankı uyandırdı.

MSB'DEN 'ORUÇ REİS' AÇIKLAMASI

Kıbrıs açıklarına ulaşan Oruç Reis gemisine, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri koruma sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır." ifadelerine yer verildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020