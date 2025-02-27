Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir? Oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. Bu mübarek ayda dinen farz kılınan oruç ibadeti yerine getirilecek. İslam alemi, 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece ilk oruç için sahura kalkacak. Bu noktada oruca nasıl ve ne zaman niyet edileceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı oruca niyet etme hakkında bilgi verdi. Peki, Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir? Oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu? İşte, Ramazan orucu niyeti vakti ile ilgili detaylı bilgiler…
Oruca nasıl niyet edilir sorusu gündemdeki yerini aldı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İslam alemi, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Bu mübarek ayda oruç tutacak olan kişiler, oruca ne zaman ve nasıl niyet edileceğini araştırmaya başladı. Oruç niyetinin unutulması durumunda orucun geçerli olup olmayacağı merak edildi. Bu kapsamda araştırılan ‘’Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?’’ soruları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. İşte, Ramazan orucu niyeti ile ilgili Diyanet açıklaması…
NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz.
Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.
Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.
RAMAZAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Sahura kalktıktan sonra imsak vakti öncesinde oruç tutmaya niyetlenen kişi şu şekilde niyet etmektedir;
"Niyet ettim Allah rızası için yarınki Ramazan orucunu tutmaya." (Bu niyet, gece sahurda veya yatmadan önce edilebilir.)
İMSAK VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.