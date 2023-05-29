Örümcek Adam Örümcek Evrenine Geçiş filminin çıkmasına çok kısa bir zaman kaldı. Dünyayı kurtarmaya çalışan Brooklyn'li genç Miles Morales’in hikayesini konu ediyor. Miles, radyoaktif bir örümceğin sokması sonrasında süper güçlere kavuşmaya başlar. Evrende zaten bir Örümcek Adam’ın olması işleri biraz karıştırıyor. İşte merakla beklenen Örümcek Adam Örümcek Adam Evrenine Geçiş filminin vizyona gireceği tarih ve oyuncu kadrosu…