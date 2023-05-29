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Örümcek Adam Örümcek Evrenine Geçiş çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Marvel dünyasının en etkileyici kahramanlarından biri olan Örümcek Adam serisine yepyeni bir yorum geldi. Bambaşka bir yaklaşımla animasyon serisi yapan Örümcek Adam Örümcek Evreninde filmini sinemaseverlerin beğenisine sunmuştu. 2018 yılında vizyona giren Örümcek Adam Örümcek Evreninde filmi pek çok dalda ödülün sahibi oldu. Devam filmi olan Örümcek Adam Örümcek Evrenine Geçiş ise vizyona girmeye hazırlanıyor. Peki, Örümcek Adam Örümcek Evrenine Geçiş çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

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  • Örümcek Adam Örümcek Evrenine Geçiş çıktı mı, ne zaman çıkacak?

    Örümcek Adam Örümcek Evrenine Geçiş filminin çıkmasına çok kısa bir zaman kaldı. Dünyayı kurtarmaya çalışan Brooklyn'li genç Miles Morales’in hikayesini konu ediyor. Miles, radyoaktif bir örümceğin sokması sonrasında süper güçlere kavuşmaya başlar. Evrende zaten bir Örümcek Adam’ın olması işleri biraz karıştırıyor. İşte merakla beklenen Örümcek Adam Örümcek Adam Evrenine Geçiş filminin vizyona gireceği tarih ve oyuncu kadrosu…
  • Örümcek Adam Örümcek Evrenine Geçiş çıktı mı, ne zaman çıkacak?

    ÖRÜMCEK ADAM ÖRÜMCEK ADAM EVRENİN GEÇİŞ VİZYON TARİHİ

    Sinemaseverler tarafından merakla beklenen Örümcek Adam Örümcek Evrenine Geçiş 2 Haziran 2023 tarihinde vizyona girecek.
  • Örümcek Adam Örümcek Evrenine Geçiş çıktı mı, ne zaman çıkacak?

    ÖRÜMCEK ADAM ÖRÜMCEK ADAM EVRENİN GEÇİŞ OYUNCULARI

    Hailee Steinfeld, Shameik Moore, Daniel Kaluuya, Oscar Isaac, Jake Johnson, Brian Tyree Henry, Karan Soni,
  • Örümcek Adam Örümcek Evrenine Geçiş çıktı mı, ne zaman çıkacak?

    Jason Schwartzman, Lauren Vélez, Greta Lee, Jorma Taccone, Shea Whigham, Andy Samberg, Rachel Dratch

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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