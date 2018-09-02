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Dudaklarına küçük çaplı bir estetik yaptırdığını söyleyen Didem Kınalı, “Palyaço gibiyim arkadaşlar, çekmeyin lütfen” sözleriyle herkesi güldürdü. Daha sonra ise muhabirlere gülümseyerek böyle poz verdi.