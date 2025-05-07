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        Haberler Spor Transfer Osayi önerildi, Galatasaray istemedi - Futbol Haberleri

        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi

        Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'a önerildi; sarı-kırmızılılar geri çevirdi

        Giriş: 07.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:16
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        Galatasaray’da transfer hareketliliği lig bitmeden başladı.

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        Gelecek sezon kaleci, orta saha, on numara ve duruma göre santrfor takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılara başka bölgeler için de öneriler geliyor.

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        Fenerbahçe’yle olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel menajerler aracılığıyla Galatasaray’a önerildi.

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        Sarı-kırmızılı kulüp ise Osayi-Samuel’le ilgilenmediklerini ifade etti.

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        Nijeryalı futbolcunun yıllık 2,7 milyon Euro’luk yıllık ücret talebinin bulunduğu öğrenildi.

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        Osayi-Samuel’in önceliğinin İngiltere’ye dönmek olduğu da belirtildi.

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        Sağ bek bölgesi için elinde alternatifler bulunan Galatasaray’ın sağ bek planlaması Sacha Boey’un durumuna göre şekillenecek.

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        Sarı-kırmızılı kulüp Bayern Münih’te gözden çıkarılan eski futbolcu için şartların oluşmasını bekleyecek.

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        Galatasaray Boey’u kadrosuna katabilirse sağ bek bölgesinde bazı isimlerle yollarını ayıracak.

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