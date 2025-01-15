Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Oscar'ın Yabancıları İstanbul Modern'e geliyor

        Oscar'ın Yabancıları İstanbul Modern'e geliyor

        İstanbul Modern Sinema'nın yoğun ilgi gören programı "Oscar'ın Yabancıları" 23 Ocak–2 Şubat tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor. 97. Akademi Ödülleri yaklaşırken, "En İyi Uluslararası Film" kategorisindeki filmlerden oluşan seçkide kadın hikâyeleri dikkat çekiyor. Seçkinin öne çıkan filmleri arasında, Şişli Kız, Tutuşan Bir Bedenin Anıları, Santosh  ve Touda'yı Herkes Seviyor yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 01:15 Güncelleme: 15.01.2025 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oscar'ın Yabancıları İstanbul Modern'e geliyor
        ABONE OL

        İstanbul Modern Sinema’nın her yıl merakla beklenen “Oscar’ın Yabancıları” adlı programda bu yıl, 11 uluslararası filme yer veriliyor. Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla hazırlanan“Oscar’ın Yabancıları” programında bu sene kadın hikâyeleri öne çıkıyor.

        .png
        .png

        Oscar yarışının geneline de damgasını vuran kadın temalı filmler “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde kendini gösteriyor. Aktivist kadınlar, geçmişteki sırlarını paylaşan kadınlar, zor seçimler yapmak zorunda kalmış kadınlar ve toplumsal direnç gösteren kadınların hikâyelerini anlatan bu filmler arasında; Danimarka'nın Oscar adayı Şişli Kız, Berlin Film Festivali’nde “Panorama İzleyici Ödülü”nü kazanan Kosta Rika yapımı Tutuşan Bir Bedenin Anıları, Kuzey Hindistan’da erkek egemen bir karakolda işe başlayan polis memurunun mücadelesini izleyen Santosh ve Fas’ta geleneksel şarkılar söyleyen yani “şeyha” olmak isteyen Touda’nın direnişini anlatan Touda’yı Herkes Seviyor yer alıyor.

        REKLAM
        Şişli Kız
        Şişli Kız

        Hollywood’un “ötekisi”

        Dünyanın çeşitli film festivallerinde gösterilmiş ve ödüller kazanmış filmler arasından bir seçki hazırladıklarına dikkat çeken Film Küratörü Müge Turan, “Çekişmeli Oscar yarışının bu heyecan verici kategorisi, dünya sinemasında o yıl en çok konuşulan konuların özeti niteliğinde oluyor. Farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden bu filmler, Oscar ödüllerinin alternatif yüzünü yansıtarak, Hollywood’un ‘ötekisi’ olarak çeşitli festivallerde izlenmiş ve ödüller kazanmış yapımlar. Biz de bu filmleri İstanbul Modern Sinema’da izleyicilere sunma imkânı yaratıyoruz” dedi.

        .png
        .png

        Perşembe günleri tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu İstanbul Modern Sinema'nın biletleri, müzenin web sitesi üzerinden satın alınabilir. https://www.istanbulmodern.org/sinema

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Modern
        #oscar
        #film
        #sinema
        #müze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Güney Kore'de ikinci tutuklama girişimi
        Güney Kore'de ikinci tutuklama girişimi
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        "Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!"
        "Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!"
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!