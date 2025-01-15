Oscar'ın Yabancıları İstanbul Modern'e geliyor

İstanbul Modern Sinema’nın her yıl merakla beklenen “Oscar’ın Yabancıları” adlı programda bu yıl, 11 uluslararası filme yer veriliyor. Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla hazırlanan“Oscar’ın Yabancıları” programında bu sene kadın hikâyeleri öne çıkıyor.

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Oscar yarışının geneline de damgasını vuran kadın temalı filmler “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde kendini gösteriyor. Aktivist kadınlar, geçmişteki sırlarını paylaşan kadınlar, zor seçimler yapmak zorunda kalmış kadınlar ve toplumsal direnç gösteren kadınların hikâyelerini anlatan bu filmler arasında; Danimarka'nın Oscar adayı Şişli Kız, Berlin Film Festivali’nde “Panorama İzleyici Ödülü”nü kazanan Kosta Rika yapımı Tutuşan Bir Bedenin Anıları, Kuzey Hindistan’da erkek egemen bir karakolda işe başlayan polis memurunun mücadelesini izleyen Santosh ve Fas’ta geleneksel şarkılar söyleyen yani “şeyha” olmak isteyen Touda’nın direnişini anlatan Touda’yı Herkes Seviyor yer alıyor.

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Şişli Kız

Hollywood’un “ötekisi”

Dünyanın çeşitli film festivallerinde gösterilmiş ve ödüller kazanmış filmler arasından bir seçki hazırladıklarına dikkat çeken Film Küratörü Müge Turan, “Çekişmeli Oscar yarışının bu heyecan verici kategorisi, dünya sinemasında o yıl en çok konuşulan konuların özeti niteliğinde oluyor. Farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden bu filmler, Oscar ödüllerinin alternatif yüzünü yansıtarak, Hollywood’un ‘ötekisi’ olarak çeşitli festivallerde izlenmiş ve ödüller kazanmış yapımlar. Biz de bu filmleri İstanbul Modern Sinema’da izleyicilere sunma imkânı yaratıyoruz” dedi.

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Perşembe günleri tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu İstanbul Modern Sinema'nın biletleri, müzenin web sitesi üzerinden satın alınabilir. https://www.istanbulmodern.org/sinema