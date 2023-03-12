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Oscar Ödül Töreni saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2023 Oscar adayları

2023 Oscar Ödül Töreni için artık beklenen gün geldi çattı. Tüm dünyada ve yurdumuzdaki milyonlarca sinemaseverin heyecanla beklediği 95. Oscar Ödül Töreni ile ilgili detaylar belli olmuş durumda. İşte, hem törenin saati ve yayınlanacağı kanal hem de Oscar adaylarına dair ayrıntılar...

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  • OSCAR ÖDÜLLERİ 2023 | Oscar Ödül Töreni saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2023 Oscar adayları! Oscar sunucuları kimler?

    Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 95. kez sahiplerini arıyor. İşte şimdiden gözlerin çevrildiği 95. Oscar ödülleri hakkında merak edilen detaylar...
  • OSCAR ÖDÜLLERİ 2023 | Oscar Ödül Töreni saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2023 Oscar adayları! Oscar sunucuları kimler?

    2023 OSCAR TÖRENİ NE ZAMAN?

    Kimmel'in sunuculuğunu üstleneceği 95. Oscar ödülleri, Türkiye saatiyle 13 Mart Pazartesi sabahı 04.00'da başlayacak törenle sahiplerini bulacak.
  • OSCAR ÖDÜLLERİ 2023 | Oscar Ödül Töreni saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2023 Oscar adayları! Oscar sunucuları kimler?

    OSCAR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Oscar ödül törenlerinin yayıncısı TRT, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye yayıncısı olarak listelenmişti. Ancak TRT yayın akışlarında törenin yer almadığı görüldü.  TRT’den resmi açıklama yapılmazken, kararın Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle alındığı öne sürüldü. Bilgi geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.
  • OSCAR ÖDÜLLERİ 2023 | Oscar Ödül Töreni saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2023 Oscar adayları! Oscar sunucuları kimler?

    İŞTE OSCAR SUNUCU LİSTESİ

    Şimdiye kadar açıklanan isimler şu şekilde:

    Riz Ahmed

    Emily Blunt

    Glenn Kapat

    Jennifer Connelly

    Ariana DeBose
  • OSCAR ÖDÜLLERİ 2023 | Oscar Ödül Töreni saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2023 Oscar adayları! Oscar sunucuları kimler?

    Samuel L. Jackson

    Dwayne Johnson

    Michael B. Jordan

    Troy Kotsur

    Jonathan Majors

    Melissa McCarthy

    Janelle Monáe

    Deepika Padukone

    Questlove

    Zoe Saldaña

    Donnie Yen

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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