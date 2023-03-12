OSCAR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Oscar ödül törenlerinin yayıncısı TRT, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye yayıncısı olarak listelenmişti. Ancak TRT yayın akışlarında törenin yer almadığı görüldü. TRT’den resmi açıklama yapılmazken, kararın Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle alındığı öne sürüldü. Bilgi geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.