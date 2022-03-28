Oscar Ödülleri, üç yılın ardından bu yıl ilk kez sunuculu ve seyircili törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'ta gerçekleştirilen töreninin sunuculuğunu Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall üstlendi. En iyilerin ödüllendirilidiği 94.Oscar Ödüllerinin kazananları merak konusu oldu. İşte, 2022 Oscar Ödülleri kazananları...