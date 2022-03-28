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Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar kimler?

2022 Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? sorusu binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 3 yıl ara verilen 2022 Oscar Ödülleri bu yıl seyircili olarak gerçekleştirildi. İşte, bu 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri kazananları tam liste...

  • 01
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    Oscar Ödülleri, üç yılın ardından bu yıl ilk kez sunuculu ve seyircili törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'ta gerçekleştirilen töreninin sunuculuğunu Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall üstlendi. En iyilerin ödüllendirilidiği 94.Oscar Ödüllerinin kazananları merak konusu oldu. İşte, 2022 Oscar Ödülleri kazananları...
  • 02
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLARI AÇIKLANDI MI?

    2022 Oscar Ödülleri Los Angeles'ta gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
  • 03
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    2022 OSCAR ÖDÜLÜ KAZANANLAR KİMLER?

    Sunuculuğunu Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'in üstlendiği 2022 Oscar Ödülleri kazananları tam liste şöyle;
  • 04
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ FİLM

    KAZANAN: CODA

    DİĞER ADAYLAR

    Belfast

    Don’t Look Up

    Drive My Car

    Dune

    King Richard

    Licorice Pizza

    Nightmare Alley

    The Power of the Dog

    West Side Story
  • 05
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

    KAZANAN: Drive My Car

    DİĞER ADAYLAR

    Flee

    The Hand of God

    Lunana: A Yak in the Classroom

    The Worst Person in the World
  • 06
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ KISA FİLM

    KAZANAN: The Long Goodbye - Aneil Karia  ve Riz Ahmed

    DİĞER ADAYLAR:

    Ala Kachuu - Take and Run

    The Dress

    On My Mind

    Please Hold
  • 07
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ YÖNETMEN

    KAZANAN: Jane Campion - The Power of the Dog 

    DİĞER ADAYLAR

    Kenneth Branagh - Belfast

    Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

    Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car

    Steven Spielberg - West Side Story
  • 08
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

    KAZANAN: Dune - Greig Fraser

    DİĞER ADAYLAR

    Nightmare Alley

    The Power of the Dog

    The Tragedy of Macbeth

    West Side Story
  • 09
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ ERKEK OYUNCU

    KAZANAN: Will Smith - King Richard

    DİĞER ADAYLAR

    Javier Bardem - Being the Ricardos

    Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog

    Andrew Garfield - tick, tick… BOOM!

    Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth
  • 10
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ KADIN OYUNCU

    KAZANAN: Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

    DİĞER ADAYLAR

    Olivia Colman - The Lost Daughter

    Penélope Cruz - Parallel Mothers

    Nicole Kidman - Being the Ricardos

    Kristen Stewart - Spencer
  • 11
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

    KAZANAN: Ariana DeBose - West Side Story

    DİĞER ADAYLAR

    Jessie Buckley - The Lost Daughter 

    Judi Dench - Belfast

    Kirsten Dunst - The Power of the Dog

    Anjanue Ellis - King Richard
  • 12
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

    KAZANAN: Troy Kotsur - CODA

    DİĞER ADAYLAR

    Ciarán Hinds - Belfast

    Jesse Plemons - The Power of the Dog

    JK Simmons - Being the Ricardos

    Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog
  • 13
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

    KAZANAN: Belfast - Kenneth Branagh

    DİĞER ADAYLAR

    CODA

    Drive My Car

    Dune

    The Lost Daughter

    The Power of the Dog
  • 14
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ UYARLAMA SENARYO

    KAZANAN: CODA

    DİĞER ADAYLAR

    Drive My Car

    Dune

    The Lost Daughter

    The Power of the Dog
  • 15
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ ANİMASYON

    KAZANAN: Encanto

    DİĞER ADAYLAR

    Flee

    Luca

    The Mitchells vs the Machines

    Raya and the Last Dragon
  • 16
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

    KAZANAN: The Windshield Wiper - Alberto Mielgo ve Leo Sanchez

    DİĞER ADAYLAR

    Affairs of the Art

    Bestia

    Boxballet

    Robin Robin

    The Windshield Wiper
  • 17
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

    KAZANAN: Cruella - Jenny Beavan

    DİĞER ADAYLAR

    Cruella

    Cyrano

    Dune

    Nightmare Alley

    West Side Story
  • 18
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

    KAZANAN: Dune - Hans Zimmer

    DİĞER ADAYLAR

    Don’t Look Up

    Dune

    Encanto

    Parallel Mothers

    The Power of the Dog
  • 19
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ KURGU

    KAZANAN: Dune- Joe Walker

    DİĞER ADAYLAR

    Don’t Look Up

    King Richard

    The Power of the Dog

    tick, tick... BOOM!
  • 20
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ

    KAZANAN: The Eyes of Tammy Faye  - Linda Dowds, Stephanie Ingram ve Justin Raleigh

    DİĞER ADAYLAR

    Coming 2 America

    Cruella

    Dune

    House of Gucci
  • 21
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

    KAZANAN: “No Time to Die” - No Time to Die

    DİĞER ADAYLAR

    “Be Alive” (King Richard)

    “Dos Oruguitas” (Encanto)

    “Down to Joy” (Belfast)

    “No Time to Die” (No Time to Die)

    “Somehow You Do” (Four Good Days)
  • 22
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ BELGESEL

    KAZANAN: Summer of Soul

    DİĞER ADAYLAR

    Ascension

    Attica

    Flee

    Summer of Soul (Or When The Revolution Could Not Be Televised)

    Writing with Fire
  • 23
    Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

    EN İYİ GÖRSEL EFEKT

    KAZANAN: Dune

    DİĞER ADAYLAR

    Free Guy

    No Time to Die

    Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

    Spider-Man: No Way Home

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